Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора провели ночные боевые стрельбы на полигоне Опук в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ оккупантов, пишет Интерфакс.

В сообщении сказано, что в рамках учебно-полевого сбора подразделений артиллерии армейского корпуса ЧФ на межвидовом полигоне Опук в республике Крым прошли ночные боевые стрельбы. Главной задачей мероприятия боевой подготовки стало обучение молодого пополнения в составе расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град-М" и гаубичной артиллерии "Мста-Б".

Военнослужащие отработали действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, выполнили нормативы по смене огневых позиций.

"В ходе стрельб особое внимание было уделено работе постов наблюдения и разведки, которые с использованием беспилотных летательных аппаратов совершенствовали свои навыки по обнаружению целей и корректированию огня в темное время суток, а также навыки по взаимодействию с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения", - сказал представитель ЧФ.

Лагерный сбор подразделений артиллерии армейского корпуса Черноморского флота завершится в конце марта. По окончанию сбора артиллеристам предстоит пройти итоговую проверку за зимний период обучения.