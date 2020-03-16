СБУ на заметку: Сотрудников крымских СМИ оккупанты наградили медалями "За защиту Крыма" / Фото
|13:00 19.03.2020
|Крым
Сотрудники подразделения МИА Россия сегодня в оккупированном Крыму были отмечены "государственными наградами республики".
Мероприятие посвященное дню "референдума" Крыма состоялось в Госсовете оккупированного полуострова, пишет РИА Новости.
"За весомый личный вклад в становление и развитие Республики Крым, плодотворную деятельность и активную жизненную позицию, высокий профессионализм и в связи с Днем воссоединения Крыма с Россией", - говорится в постановлении президиума Госсовета оккупированного Крыма о награждении.
Медалью "За защиту Крыма" удостоена шеф-редактор радиостанции "Спутник в Крыму" Ирина Мульд. "Для меня очень важна эта награда, и важно было получить ее именно 16-го марта. Тогда, 6 лет назад, я принимала непосредственное участие в подготовке референдума", - пояснила Мульд.
Первый зампредседателя Госсовета оккупированного Крыма Ефим Фикс в торжественной обстановке вручил наградные часы руководителю пресс-центра Татьяне Биливской. "Я горжусь тем, что получила такую высокую награду, будучи частью команды подразделения МИА "Россия сегодня" в Крыму. Эта награда принадлежит всему коллективу, каждый сотрудник которого ежедневно вносит свой неоценимый вклад в формирование достоверной объективной информационной картины на полуострове", - отметила Биливская.
Фото: РИА Новости
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