Сотрудники подразделения МИА Россия сегодня в оккупированном Крыму были отмечены "государственными наградами республики".

Мероприятие посвященное дню "референдума" Крыма состоялось в Госсовете оккупированного полуострова, пишет РИА Новости.

"За весомый личный вклад в становление и развитие Республики Крым, плодотворную деятельность и активную жизненную позицию, высокий профессионализм и в связи с Днем воссоединения Крыма с Россией", - говорится в постановлении президиума Госсовета оккупированного Крыма о награждении.

Медалью "За защиту Крыма" удостоена шеф-редактор радиостанции "Спутник в Крыму" Ирина Мульд. "Для меня очень важна эта награда, и важно было получить ее именно 16-го марта. Тогда, 6 лет назад, я принимала непосредственное участие в подготовке референдума", - пояснила Мульд.

Первый зампредседателя Госсовета оккупированного Крыма Ефим Фикс в торжественной обстановке вручил наградные часы руководителю пресс-центра Татьяне Биливской. "Я горжусь тем, что получила такую высокую награду, будучи частью команды подразделения МИА "Россия сегодня" в Крыму. Эта награда принадлежит всему коллективу, каждый сотрудник которого ежедневно вносит свой неоценимый вклад в формирование достоверной объективной информационной картины на полуострове", - отметила Биливская.

Фото: РИА Новости