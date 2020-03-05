ЮВО: Снайперы Каспийской флотилии соревнуются в меткости
|12:40 19.03.2020
|Россия
Лучшие снайперы Каспийской флотилии Южного военного округа по результатам индивидуального зачёта окружного этапа конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж» вошли в тройку лидеров.
В ходе этапа все снайперы должны были выполнить по пять упражнений, включающих стрельбу на меткость на различных дистанциях, действия снайпера в обороне и наступлении, действия снайперских пар и маскировка на местности, пишет пресс-служба МО России.
Команда снайперов КФл стала лидирующей на этапе конкурса, поразив все мишени. Стрелки показали отличные результаты в личном первенстве, выполнив все пять упражнений без штрафных баллов.
Выполнив индивидуальные стрельбы, снайперы КФл начали подготовку к следующему этапу конкурса, где будут соревноваться снайперские пары.
Конкурс проходит в три этапа: индивидуальный зачет, парный зачет и снайперская эстафета. Вооружение, используемое в соревнованиях – 7,62 мм снайперские винтовки СВД со штатными дневными и ночными прицелами, пистолеты Макарова ПМ и учебные гранаты РГД-5.
На полигоне Молькино Краснодарского края около 50 снайперов ЮВО соревнуются за звание лучшего в своём деле, а победители этапа представят команду ЮВО во всеармейском конкурсе «Снайперский рубеж».
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