Экипаж подлодки ЧФ России провел учения по борьбе за живучесть

12:20 19.03.2020   Крым

Экипаж подводной лодки Черноморского флота страны-агрессора «Великий Новгород» провел комплексное учение перед выходом в море. 

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, в рамках учения моряки отработали действия по борьбе за живучесть, пишет Крыминформ.

«Экипаж «Великого Новгорода» отработал действия при борьбе за живучесть. По вводной, в одном из отсеков подводной лодки произошло возгорание, была сыграна аварийная тревога, экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, локализации и тушению пожара», – говорится в сообщении.

В ходе учения моряки отработали алгоритм действия по подготовке подлодки к выходу в море с последующим погружением и выполнением задач в подводном положении. Также подводники отработали действия по погружению на различные глубины, от перископной до рабочей, и всплытию в надводное положение.

Еще один элемент, который отрабатывался во время учений, – управление кораблем в надводном и подводном положении. Учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.



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