Стремительное крушение мирового рынка нефти, где цены за три недели упали вдвое, застигло высшее руководство России врасплох.

5 марта, за день до окончания исторических переговоров с ОПЕК, которые обернулись развалом соглашения по добыче и «ценовой войной» с Саудовской Аравией, глава Минфина Антон Силуанов излучал уверенность: Россия «готова» к падению нефтяных котировок и уверенно себя чувствует с резервами, собранными в ФНБ, пишет finanz.ru.

9 марта, когда фьючерсы на Brent рухнули на 30%, Минфин уточнил: 6-10 лет дешевой нефти сможет покрыть «кубышка», которую копили с 2017 года на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

Спустя четыре дня, когда цены ненадолго оттолкнулись от дна, вице-премьер Андрей Белоусов, казалось, выдохнул с облегчением. Наступила «новая реальность» с равновесной ценой в 35 долларов за баррель, заявил он, добавив, что «задачу ускорения экономического роста и запуска нового экономического цикла никто не отменял». План национальных целей, напомним, требует 3-процентного роста ВВП уже в следующем году.

Уже на следующий торговый день, в понедельник, 16 марта, «новая реальность в 35 долларов за баррель» уступила место реальности в 30 долларов за баррель. Но и она не продержалась долго: 17 марта Brent подешевела до 28,5 доллара.

Утром 18 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что ситуация вышла из зоны комфорта. 27 долларов за баррель - «это низкая цена, хотелось бы выше», заявил он. Рынок ответил отказом: спустя четыре часа на Лондонской бирже ICE фьючерсы на Brent обновили минимимы с 2003 года - 24,5 доллара за баррель.

Российская нефть Urals в странах ЕС дешевеет еще быстрее. В четверг для Западной Европы цена упала до 18,7 доллара - уровня середины 1990х, хотя еще в начале марта поставки проходили по 50.

Продать российскую нефть дороже невозможно: как отмечает Reuters, Trafigura, Glencore, Shell, BP провели шесть тендеров на поставку Urals из балтиийских портов, но не нашли ни одного покупателя. Саудовская Аравия предлагает EC поставки по цене Brent минус 10 долларов, и российские поставщики вынуждены идти на ответные скидки.

«К сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом», - сменил тон Силуанов: бюджет недополучит 3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, станет дефицитным, а выполнение макроэкономического прогноза под угрозой. «Сжимаются целые сектора экономики», - констатировал он: помимо латания бюджетных дыр, деньги нужны авиакомпаниям, туризму, малому бизнесу и целому ряду других секторов.

С нефтью по 15-20 долларов прожить 6-10 лет на деньгах ФНБ у правительства не получится, следует из «Бюджетного прогноза Минфина до 2036 года» (апрель 2019 года).

На начало марта в фонде было 125 млрд долларов, из которых 25 млрд - уже потрачены на инфраструктурые проекты, помощь банкам и вложения в еврооблигации Украины.

В неиспользованной, ликвидной части ФНБ в виде валюты на счетах в центробанке лежат 99 млрд долларов. К этой сумме нужно добавить 45 млрд долларов, купленных Минфином на рынке в прошлом году.

Итого в «кубышке» - 144 млрд долларов, которые на начало года стоили 8,9 трлн рублей. Девальвация рубля принесла Минфину 2,7 трлн рублей «прибыли» на переоценке, благодаря которой ФНБ достиг 11,6 трлн рублей (10,5% ВВП).

Согласно расчетам самого Минфина, при цене нефти 20 долларов за баррель выпадающие доходы бюджета составят 3,4% ВВП в год. Это позволит сводить концы с концами за счет ФНБ в течение трех лет.

Нефть по 15 существенно ухудшает ситуацию: бюджет теряет 4,4% ВВП в год, ФНБ почти полностью проедается за два года.

В реальности фонд может быть израсходован еще быстрее. В Минфине «не учли возможность отказа покупателей от российской нефти и переключения на более дешевые поставки от саудовцев и других конкурентов», отмечает партнер RusEnergy Михаил Крутихин: «Если рынок для России скукожится, всё может стать намного хуже».

Ситуацию может усугубить очередь за господдержкой из чиновников и топ-менеджеров госкорпораций, которая выстраивается каждый раз, когда рушится карточный домик «стабильности».

«В предыдущие два кризиса (2008-09 и 2014-15 и следующие за ними годы) поддержка за счет суверенных фондов каждый раз превосходила 10% ВВП», - напоминает аналитик ФК «Уралсиб» Ирина Лебедева. Иными словами, один-два года могут «съесть» все накопления.

«Также нынешняя ситуация ставит под вопрос все проекты, которые предполагалось финансировать за счет средств ФНБ после достижения его ликвидной части уровня в 7%», - добавляет Лебедева.