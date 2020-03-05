Курсанти-морпіхи ознайомились з морською десантною підготовкою / Фото

11:20 19.03.2020   Одесса

Курсанти випускного курсу Військової академії (м.Одеса), майбутні офіцери морської піхоти ознайомились на практиці з морською десантною підготовкою.

Про це повідомляє пресслужба Командування ВМС ЗС України, пише Українсський мілітарний портал.

Заняття з морської десантної підготовки проводились на середньому десантному кораблі «Юрій Олефіренко» під час стоянки корабля на військово-морській базі в Одесі.

Заняття проводять інструктори з 1-го окремого батальйону морської піхоти. У першу чергу майбутні командири ознайомилися із алгоритмом підготовки техніки до завантаження на борт корабля.

"Вони наочно побачили, які дії проводить екіпаж БТР-80, готуючи свою техніку до десантування. Детально розібралися із тим, що повинні зробити командир відділення, навідник та водій, як і в якій послідовності вони повинні включити водомет, насос відкачки води тощо", – розповів командир десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти старший лейтенант Сергій Руденко.

Під час першої частини занять курсанти були у ролі спостерігачів. Далі ж кожен із них мав змогу власноруч завести бронетранспортер у твіндек десантного корабля і підготувати його до переходу морем.

Крім того, що курсанти ознайомились з морською десантною підготовкою, впродовж визначеного періоду курсанти вивчать організацію служби на кораблі, обов’язки морського десанту при завантаженні та на переході морем, практично відпрацюють завантаження (вивантаження) бойової техніки, особового складу, вантажів. Також майбутні офіцери морської піхоти тренуватимуться, як діяти у складі доглядових команд, боротися спільно з екіпажем за живучість корабля та з повітряним противником силами та засобами особового складу десанту.



Фото: Командування ВМС ЗС України



Ще на цю тему:

11:01 18.03.2020
Курсанти-морпіхи ознайомились з морською десантною підготовкою
09:30 16.03.2020
Українські катери класу "Айленд" успішно пройшли випробування в морі
08:30 16.03.2020
Російські пірати Чорного моря. Нахабність кораблів ЧФ і ФСБ РФ не завадила «Прилукам» виконати навчально-бойові завдання
18:30 13.03.2020
«Олександр Охрименко» вперше вийшов у море як військове судно / Фото
18:00 13.03.2020
В Одесі відбулася зустріч Командування ВМС України з представниками іноземних військових відомств
18:21 12.03.2020
Представники Військово-Морських Сил ЗС України відвідали з робочим візитом колег з Військово-Морських Сил Бундесверу ФРН
14:01 12.03.2020
«Прилуки» виконав низку навчально-бойових завдань у Чорному морі
09:15 12.03.2020
“Айленди” вийшли в море
19:20 11.03.2020
Український РК "Прилуки" повернулися після виконання завдань у Чорному морі
16:01 10.03.2020
Боевая подготовка морпехов проходит при участии канадских инструкторов
20:45 05.03.2020
Будущие офицеры морской пехоты проходят усиленную подготовку на полигоне
18:00 05.03.2020
Морська охорона купує ЗІП для генератора корабля «Онікс» / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
14:00 13.03.2020
Азербайджан стал больше экспортировать продукции оборонпрома их Турции
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
10:01 16.03.2020
У Грузії зафіксовано три нові випадки захворювання коронавірусом Covid-19, кількість хворих збільшилася до 33
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
20:00 13.03.2020
Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 19.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 17, 18, марта
20:15 19.03.2020
"Оставить страну без интернета": Хакеры рассказали о новом заказе ФСБ РФ / Фото
18:20 19.03.2020
Количественный состав подводного флота ВМФ России может возрасти до 80 субмарин
17:20 19.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы в горах Абхазии выполняют боевые стрельбы
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:00 19.03.2020
На Дунаї обмежили судноплавство у трьох країнах для протидії коронавірусу
13:41 16.03.2020
У Румунії оголосили надзвичайний стан
19:41 12.03.2020
Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
Всі новини країни
Турция Турция
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
20:15 18.03.2020
Туреччина, яка шантажувала ЄС відкритими кордонами, закриває їх через коронавірус
15:41 18.03.2020
Ердоган, Меркель, Макрон і Джонсон провели відеонараду через коронавірус: що обговорили
10:15 18.03.2020
У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 19.03.2020
"Госгидрография" начала установку буев на Днепре
20:30 19.03.2020
Крупнейший портовый форум Украины переносится из-за короновируса
20:00 19.03.2020
Госдума РФ одобрила в первом чтении особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя
19:40 19.03.2020
ЄC - головний торговельний партнер України у 2019 році: 40,1% від загального обсягу
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд