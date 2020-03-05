Апеляцію щодо фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» відхилили
|11:00 19.03.2020
|Крым
У середу, 18 березня, Ростовський обласний суд розглянув апеляцію щодо фігуранта другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Сеітвелі Сейтабдієва.
Про це активіст Сейран Камілов повідомив у коментарі громадському об’єднанню «Кримська солідарність», пише Радіо Свобода.
«Суд обставив без змін рішення першої інстанції. Він проходив у закритому режимі, нас не впустили. (...) Адвокат вийшла (після засідання – ред.), від коментаря відмовилася», – розповів активіст.
Під час трьох судових процесів 10 березня в судах Ростова-на-Дону і Таганрога в Росії, судді оголосили однакові рішення для фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрана Муртази, Асана Янікова, Аліма Карімова, Акіма Бекірова, Ізета Абдуллаєва, Сеітвелі Сеітабдієва і Руслана Сулейманова. Вони залишаться під арештом до 27 березня 2020 року.
Співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 активіста за звинуваченням в участі в забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар. Ще один – Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня.
Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликав до їхнього негайного звільнення з російського СІЗО.
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра звільнити заарештованих активістів «Кримської солідарності», громадських журналістів у Криму викликають «подив».
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