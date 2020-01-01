Китай запропонував Україні екстрену гуманітарну допомогу – Шмигаль

10:40 19.03.2020   Украина

У зв'язку з пандемією коронавірусу Китай готовий надати підтримку.

Денис Шмигаль і Дмитро Кулеба зустрілися з послом КНР в Україні Фань Сяньжуном. Під час розмови обговорювалася тема економічного співробітництва і боротьби з коронавірусом, повідомив Шмигаль, пише ZN,UA.

"Разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебой зустрілися з послом Китаю. Обговорили питання економічного співробітництва та боротьби двох країн з поширенням коронавірусу. Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країни повинні консолідуватися і стати однією сім'єю.

Глава уряду також сказав, що щиро вдячний китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу.

Крім того, сторони обговорили торгівельно-економічне співробітництво між країнами і домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової комісії.



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