Китай запропонував Україні екстрену гуманітарну допомогу – Шмигаль
|10:40 19.03.2020
|Украина
У зв'язку з пандемією коронавірусу Китай готовий надати підтримку.
Денис Шмигаль і Дмитро Кулеба зустрілися з послом КНР в Україні Фань Сяньжуном. Під час розмови обговорювалася тема економічного співробітництва і боротьби з коронавірусом, повідомив Шмигаль, пише ZN,UA.
"Разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебой зустрілися з послом Китаю. Обговорили питання економічного співробітництва та боротьби двох країн з поширенням коронавірусу. Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країни повинні консолідуватися і стати однією сім'єю.
Глава уряду також сказав, що щиро вдячний китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу.
Крім того, сторони обговорили торгівельно-економічне співробітництво між країнами і домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової комісії.
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