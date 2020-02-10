Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео

10:20 19.03.2020   Турция

Міноборони Тунісу уклало контракт з Turkish Aerospace Industries (TAI) на поставку шести безпілотників Anka-S.

За неофіційними даними, вартість угоди склала $ 240 млн. За ці гроші Туніс отримає шість безпілотників і три наземні станції управління. Крім того, передбачена «часткова передача технологій» – повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на Defense News

Розробка безпілотника Anka почалася у 2004 році після відмови США продати Туреччині ударні дрони Reaper і Predator.

Компанія TAI розробила дві версії літального апарату: Anka Block A та Anka Block B (Anka-S). У першому варіанті бойова машина здатна виконувати розвідувальні функції, а Anka-S може нести додаткове навантаження у вигляді бомб і ракет.

Anka-S має максимальну злітну вагу 1,6т. Розмах крила становить 17,4м при загальній довжині менш 8м. Безпілотник оснащується поршневим двигуном Thielert Centurion 2.0 потужністю 155 к.с.

Заявлена ​​максимальна тривалість польоту складає 24 години, а висота польоту може досягати 9 км.



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