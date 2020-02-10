Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
|10:20 19.03.2020
|Турция
Міноборони Тунісу уклало контракт з Turkish Aerospace Industries (TAI) на поставку шести безпілотників Anka-S.
За неофіційними даними, вартість угоди склала $ 240 млн. За ці гроші Туніс отримає шість безпілотників і три наземні станції управління. Крім того, передбачена «часткова передача технологій» – повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на Defense News
Розробка безпілотника Anka почалася у 2004 році після відмови США продати Туреччині ударні дрони Reaper і Predator.
Компанія TAI розробила дві версії літального апарату: Anka Block A та Anka Block B (Anka-S). У першому варіанті бойова машина здатна виконувати розвідувальні функції, а Anka-S може нести додаткове навантаження у вигляді бомб і ракет.
Anka-S має максимальну злітну вагу 1,6т. Розмах крила становить 17,4м при загальній довжині менш 8м. Безпілотник оснащується поршневим двигуном Thielert Centurion 2.0 потужністю 155 к.с.
Заявлена максимальна тривалість польоту складає 24 години, а висота польоту може досягати 9 км.
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