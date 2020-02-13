Військо-морські сили України планують розширити присутність в Азовському морі та побудувати базу в порту Бердянська.

Про це у Facebook повідомила адміністрація Бердянського морського порту за підсумками візиту начальника Генштабу, Міністра оборони та командувача ВМС України, пише Укрінформ.

"18 березня Бердянський порт під час спільної поїздки відвідали начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, Міністр оборони України Андрій Таран та командувач військово-морських сил Ігор Воронченко. Під час зустрічі обговорили питання безпеки на Азові та розміщення в Бердянську бази ВМС, перспективи створення якої розглядають вже тривалий час", - йдеться у повідомленні.

Головним завданням бази має бути гарантія безпеки міста та регіону. Разом із тим, військова база не суперечитиме роботі торгового порту та не зменшить його потужностей.

Як раніше повідомлялось, про створення військової бази почали говорити ще восени 2018 року. Ігор Воронченко тоді заявляв, що згідно рішення РНБО Україна збільшує присутність в Азові через нарощування катерного угрупування, дислокацію морської піхоти та артилерії.