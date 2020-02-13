Безпека на Азові:: Бердянський порт відвідали вищі військові керівники України / Фото

09:40 19.03.2020   Бердянск

Військо-морські сили України планують розширити присутність в Азовському морі та побудувати базу в порту Бердянська.

Про це у Facebook повідомила адміністрація Бердянського морського порту за підсумками візиту начальника Генштабу, Міністра оборони та командувача ВМС України, пише Укрінформ.

"18 березня Бердянський порт під час спільної поїздки відвідали начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, Міністр оборони України Андрій Таран та командувач військово-морських сил Ігор Воронченко. Під час зустрічі обговорили питання безпеки на Азові та розміщення в Бердянську бази ВМС, перспективи створення якої розглядають вже тривалий час", - йдеться у повідомленні.

Головним завданням бази має бути гарантія безпеки міста та регіону. Разом із тим, військова база не суперечитиме роботі торгового порту та не зменшить його потужностей.

Як раніше повідомлялось, про створення військової бази почали говорити ще восени 2018 року. Ігор Воронченко тоді заявляв, що згідно рішення РНБО Україна збільшує присутність в Азові через нарощування катерного угрупування, дислокацію морської піхоти та артилерії.



Ще на цю тему:

20:30 19.03.2020
Крупнейший портовый форум Украины переносится из-за короновируса
19:01 12.03.2020
До українського порту прийшов перший танкер з нафтою для Білорусі
11:30 28.02.2020
Начальника Бердянської філії АМПУ відсторонили від посади за "схеми" на 2,5 мільйона
12:20 24.02.2020
«Дніпро Карго Лімітед» стала учасником проекту транспортного коридору між Балтійським і Каспійським морями
11:00 20.02.2020
Кабмін затвердив межі морпортів Скадовськ та Усть-Дунайськ
15:01 14.02.2020
Глава Херсонской ОГА провел презентацию Скадовского порта в Турции
09:30 14.02.2020
В Одесу прибуло судно з Китаю, яке викликало переполох через коронавірус
17:15 13.02.2020
В Одессу идет контейнеровоз из Китая: портовые врачи готовят встречу / Фото
10:45 13.02.2020
"Укроборонсервис" стал одним из операторов в порту Ольвия
12:01 11.02.2020
"Одесский порт" в 2020 году сосредоточится на ремонте своего флота
20:30 07.02.2020
АМКУ обязал МИУ утвердить прозрачную методику расчета портовых сборов
18:50 29.01.2020
Уряд вирішив ліквідувати морські інспекції в Україні
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
14:00 13.03.2020
Азербайджан стал больше экспортировать продукции оборонпрома их Турции
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
10:01 16.03.2020
У Грузії зафіксовано три нові випадки захворювання коронавірусом Covid-19, кількість хворих збільшилася до 33
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
20:00 13.03.2020
Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 19.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 17, 18, марта
20:15 19.03.2020
"Оставить страну без интернета": Хакеры рассказали о новом заказе ФСБ РФ / Фото
18:20 19.03.2020
Количественный состав подводного флота ВМФ России может возрасти до 80 субмарин
17:20 19.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы в горах Абхазии выполняют боевые стрельбы
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:00 19.03.2020
На Дунаї обмежили судноплавство у трьох країнах для протидії коронавірусу
13:41 16.03.2020
У Румунії оголосили надзвичайний стан
19:41 12.03.2020
Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
Всі новини країни
Турция Турция
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
20:15 18.03.2020
Туреччина, яка шантажувала ЄС відкритими кордонами, закриває їх через коронавірус
15:41 18.03.2020
Ердоган, Меркель, Макрон і Джонсон провели відеонараду через коронавірус: що обговорили
10:15 18.03.2020
У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 19.03.2020
"Госгидрография" начала установку буев на Днепре
20:30 19.03.2020
Крупнейший портовый форум Украины переносится из-за короновируса
20:00 19.03.2020
Госдума РФ одобрила в первом чтении особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя
19:40 19.03.2020
ЄC - головний торговельний партнер України у 2019 році: 40,1% від загального обсягу
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд