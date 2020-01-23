Болгарський журналіст-розслідувач Славі Анґелов був госпіталізований після того, як на нього напали невідомі біля його дому в Софії.

Як пише Радіо Свобода, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ цієї країни 18 березня.

За повідомленням, напад стався увечері 17 березня. Головного редактора тижневика «168 годин» Анґелова побили залізними трубами. Він сам після госпіталізації повідомив журналістам, що нападників було троє: двоє його били, третій знімав напад на телефон.

За даними поліції, журналіста не пограбували, хоча в нього був при собі ноутбук.

«Найбільш імовірно, що це був замах на вбивство», – припустив головний секретар МВС Івайло Іванов.

Напад засудили в журналістських організаціях Болгарії, а також представник ОБСЄ з питань свободи медіа Арлем Дезір.

Дезір назвав атаку на журналіста «неприйнятним актом залякування», а ситуацію в східноєвропейській країні охарактерихував як таку, що вказує на «зниження показників свободи медіа».

«Настільки брутальні та нахабні атаки, якщо їх не карати, можуть створити атмосферу страху в медіаспільноті», – мовиться в заяві Дезіра.

Болгарська філія Асоціації європейських журналістів висловила думку, що побиття було замовним, і закликала болгарську владу встановити та притягти до відповідальності не тільки виконавців, а й замовників.

Протягом останніх місяців Анґелов висвітлював такі теми, як справа проти місцевого бізнесмена за шкоду, заподіяну довкіллю, та робота мережі проституції у Болгарії та Греції. Крім того, Анґелов багато писав про розслідування щодо магната гральної індустрії Васила Божкова.

Матеріали концентрувалися на звинуваченнях у серйозних фінансових порушеннях в гральному бізнесі та ймовірних зв’язках Божкова з онлайн-казино Efbet.

Нещодавно Божкова заарештували за підозрою в податковому шахрайстві, спробах дати хабар та вимаганнях.

Болгарія посідає 111-е місце зі 180 в рейтингу свободи преси організації «Репортери без кордонів» за 2019 рік.