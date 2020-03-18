Срок службы атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 971 и 949 увеличится почти вдвое.

Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов “Красной звезде”, пишет ghall.com.

“Будем продолжать ремонт в различных объемах атомных подводных лодок и модернизацию. Будут вестись работы в отношении проектов 667 БДРМ, 971, 949. Отмечу, что в результате такого рационального и логичного подхода к подводному судоремонту, практически вдвое будет увеличен срок службы атомных подводных лодок проектов 971 и 949”, — сказал главком.

Евменов добавил, что в апреле АПЛ “Вепрь” проекта 971 вернется после ремонта в состав ВМФ.

Ранее сообщалось, что 100-летнее судно ВМФ России привлекли к боевой подготовке.