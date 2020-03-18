Срок службы старых атомных подлодок РФ увеличат вдвое
|10:00 19.03.2020
|Россия
Срок службы атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 971 и 949 увеличится почти вдвое.
Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов “Красной звезде”, пишет ghall.com.
“Будем продолжать ремонт в различных объемах атомных подводных лодок и модернизацию. Будут вестись работы в отношении проектов 667 БДРМ, 971, 949. Отмечу, что в результате такого рационального и логичного подхода к подводному судоремонту, практически вдвое будет увеличен срок службы атомных подводных лодок проектов 971 и 949”, — сказал главком.
Евменов добавил, что в апреле АПЛ “Вепрь” проекта 971 вернется после ремонта в состав ВМФ.
Ранее сообщалось, что 100-летнее судно ВМФ России привлекли к боевой подготовке.
Ще на цю тему:
14:40 19.03.2020
Оборудование для ледокола ВМФ получит импортную начинку, несмотря на наличие российского аналога и возможные санкции
Оборудование для ледокола ВМФ получит импортную начинку, несмотря на наличие российского аналога и возможные санкции
13:40 19.03.2020
В комплект вооружения МРК "Буян-М" вошли морские мины-роботы
В комплект вооружения МРК "Буян-М" вошли морские мины-роботы
12:00 19.03.2020
В России опять взялись за модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов"
В России опять взялись за модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов"
12:20 13.03.2020
При Главкомате ВМФ России будет создан центр контроля строительства и ремонта кораблей
При Главкомате ВМФ России будет создан центр контроля строительства и ремонта кораблей
18:15 05.03.2020
Российский разведывательный корабль прибыл к берегам Кубы
Российский разведывательный корабль прибыл к берегам Кубы
18:40 26.02.2020
Пентагон заявил об увеличении активности российских подлодок
Пентагон заявил об увеличении активности российских подлодок
11:50 19.02.2020
В Росії все ще оцінють збитки від пожежі на “Адміралі Кузнєцові”
В Росії все ще оцінють збитки від пожежі на “Адміралі Кузнєцові”
14:00 12.02.2020
Командующий королевских ВМС Таиланда прибыл на Черноморский флот
Командующий королевских ВМС Таиланда прибыл на Черноморский флот