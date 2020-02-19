На "Севмаше" начался новый этап ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М.

Как сообщили в среду, 18 марта, в пресс-службе предприятия, на корабле устанавливается крупногабаритное оборудование, пишет FlotProm.

Работы ведутся одновременно в носовом и кормовом машинно-котельном отделениях. Сейчас готовится к погрузке и монтажу главное энергетическое оборудование – турбина. В скором времени предстоит смонтировать корабельный вал.

В пресс-службе верфи добавили, что подготовлены шпили – механизмы для вытягивания якорной цепи из воды и швартовных операций. На корабле формируются каюты, уложена изоляция, кабель. Особое внимание на объекте уделяется вопросам безопасности, регулярно проводятся учения.

Перед корабелами стоит масштабная задача – вывести корабль из сухого дока на воду и продолжить работы уже у одной из набережных "Севмаша", подчеркнули в пресс-службе.

"Адмирал Нахимов" (ранее – "Калинин") – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров класса "Орлан" (проекты 1144 и 11442). С 1997 года находился на консервации. Контракт на его ремонт и модернизацию силами производственного объединения "Севмаш" стороны подписали в 2013 году. В 2014-м крейсер переместили в наливной бассейн предприятия, в 2016 году с корабля демонтировали оборудование.

Сроки завершения работ неоднократно переносили: сначала на 2020-й, потом – на 2021 год. Между тем на 2020 год планировался старт ремонта и модернизации последнего оставшегося в строю "Орлана" – крейсера "Петр Великий". Позднее выяснилось, что объемы модернизационных работ решено сократить.

Весной 2019 года в пресс-службе "Севмаша" утверждали, что крейсер "Адмирал Нахимов" выведут на испытания в 2020 году. А в сентябре заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что корабль вернут в строй в 2022 году.