ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19
|21:01 18.03.2020
|Украина
Єврокомісія обіцяє допомогти країнам програми "Східного партнерства", до якої входить і Україна, долати наслідки кризи, спричиненої пандемією нового коронавірусу.
Про це йдеться у пропозиціях щодо майбутнього "Східного партнерства", ухвалених Єврокомісією у середу, 18 березня. Засідання Єврокомісії вперше в історії відбулося у форматі відеоконференції, повідомив голова пресслужби інституції Ерік Мамер, передає Deutsche Welle.
"Ми допоможемо вам побудувати сильніші економіки та забезпечити зростання, створити робочі місця, приваблюючи прямі іноземні інвестиції та посилюючи зв'язки у транспорті, енергетиці та в екологічних питаннях. Ми працюватимемо тісно, аби дати відповідь на виклики сьогодення, включно з пандемією COVID-19", - заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
Єврокомісія пропонує підтримати модернізацію медичних закладів у країнах "Східного партнерства", підготовку медичного персоналу, просування цифрових технологій в охороні здоров'я. "Це включатиме підтримку для того, аби краще реагувати на інфекційні та неінфекційні хвороби, як-от у випадку коронавірусного захворювання (COVID-19)", - йдеться у документі Єврокомісії.
У Брюсселі додали, що ЄС розгляне можливості, як допомогти країнам "Східного партнерства" пом'якшити соціально-економічні наслідки кризи, викликаної коронавірусом, наприклад за допомогою схем підтримки малого та середнього бізнесу.
Для набуття чинності пропозиції Єврокомісії повинні будуть ще затвердити держави-члени ЄС. Як відомо, програма Євросоюзу "Східне партнерство" охоплює шість країн: Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Білорусь і Вірменію.
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