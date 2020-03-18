На шляху до НАТО Києву не оминути Будапешт – експерт

20:45 18.03.2020   Украина

Україні доведеться домовлятися з Угорщиною, якщо ми справді хочемо інтегруватися до НАТО.

Таку думку висловила керівниця проекту "Балканський оглядач" Наталя Іщенко, коментуючи "Еспресо" повідомлення про завершення процедури приєднання до Північноатлантичного альянсу Північної Македонії.

"Ставши 30-м членом НАТО, Скопьє завершить шлях довжиною в два десятиліття. Ще у 1999 році країна приєдналася до Плану дій щодо членства, але дійсно приєднатися до Альянсу їй вдалося лише після зміни назви - після появи в назві слова "Північна". Це була поступка грекам – без цього кроку Греція блокувала вступ колишньої югославської республіки до НАТО, - як і до ЄС. Історія "компромісної" Північної Македонії має Україні стати якщо не дороговказом, то, принаймні, приводом для роздумів щодо наших відносин із Угорщиною. Домовлятися нам точно доведеться, тому що, коротко кажучи, "хто в НАТО" - той і правий", - зазначила експерт.

Нагадаємо, 17 березня іспанський сенат одноголосно проголосував за ратифікацію Протоколу про вступ Республіки Північна Македонія до НАТО. Таким чином, відбулася остаточна ратифікація цього Протоколу, і Північна Македонія приєднується до Північноатлантичного Альянсу.



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