Україна звернулася до генерального секретаря ООН та держав-членів Організації із закликом засудити самовільний візит президента РФ Володимира Путіна до українського Криму.

Про це візит в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Візит Путіна в тимчасово окупований Крим, який не був узгоджений із українською владою, є грубим порушенням суверенітету й територіальної цілісності України, статуту ООН та резолюцій Генеральної асамблеї", - зауважив український дипломат.

Він підкреслив, що Кремлю не вдасться змінити закріплений Конституцією України статус Криму, який був визнаний міжнародною спільнотою, і цьому не допоможуть ні поїздки туди російського керівництва, ні будівництво так званого "кримського мосту" з території РФ на окупований півострів, ні інші спроби РФ.

"Ми закликали генерального секретаря ООН й держави-члени Організації засудити цей незаконний візит", - наголосив Кислиця.

Постпред України також звернув увагу, що відповідно до IV Женевської конвенції, Російська Федерація як держава-окупант повинна підтримувати для населення, яке проживає на окупованій нею території, належні рівень гігієни та стандарти охорони здоров’я, а також забезпечувати їх їжею та медичним захистом.

"Очікуємо, що російська влада поінформує Україну та міжнародне співтовариство про заходи, які вона вживає для захисту кримчан від пандемії коронавірусу Covid-19", - підкреслив глава Постійного представництва України при ООН.

Як повідомлялося раніше, МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму та розцінило цю поїздку як грубе порушення суверенітету України.