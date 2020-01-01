Велика частина фейків про коронавірус йде з Росії – речник ЄС

19:45 18.03.2020   Россия

Від початку епідемії коронавірусу Covid-19 відповідні служби Єврокомісії помітили зростання потоку дезінформації із-за меж Європейського Союзу, при цьому значна її частина виходить з Росії, від провайдерів, які розташовані на її території, або від джерел, які пов’язані з прокремлівськими силами.

Про це у середу в Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Від початку поширення Covid-19 ми помітили, що зросла кількість дезінформації, відкритої брехні та неправди. Європейська служба зовнішніх дій має власний підрозділ, який має завданням проводити моніторинг та аналіз такої пропаганди та дезінформації, які надходять з-поза меж ЄС, у тому числі – від Росії, від провайдерів, які розташовані у Росії або якимось чином пов’язані із прокремлівськими силами», - зазначив речник, відповідаючи на запитання журналістів щодо заходів Єврокомісії з протидії поширенню дезінформації навколо вірусу.

Стано зауважив, що з початку кризи навколо коронавірусу Стратком ЄС, який тісно співпрацює з іншими Європейськими інституціями, включаючи Європейську Комісію, з країнами-членами, а також з та іншими міжнародними партнерами, такими як «Велика сімка», НАТО, Канада, інтенсифікував моніторинг та аналіз інформаційних потоків, зокрема, у соціальних мережах, а також у традиційних ЗМІ.

«Ми досліджували джерело такої дезінформації, і робили ці дані публічними, викриваючи тих, хто генерує або розповсюджує таку хибну інформацію. Такі дані щоденно оприлюднюються на спеціалізованому веб-сайті EUvsDisinfo. Ми також в режимі реального часу ділимось такими даними з іншими інституціями ЄС та країнами-членами, зокрема, з використанням системи швидкого оповіщення», - сказав речник.

Відповідаючи на уточнююче запитання від преси, чи веде Єврокомісія прямий діалог з Росією для вирішення цього питання, Стано зауважив, що європейська сторона підтримує контакт з усіма партнерами з будь-яких питань або занепокоєнь, але з Росією у цьому сенсі виникають певні ускладнення.

«Ви знаєте, якою є офіційна відповідь Росії – вони дистанціюють себе від таких подій, говорять, що це не вони. Коли ми говоримо про цю хибну інформацію, або дезінформацію, яка розповсюджується, зокрема, про коронавірус, ми завжди вказуємо на джерело. Таке джерело знаходиться або в Росії, або його можна відслідкувати в інших виданнях, які очевидно пов’язані зараз або були у минулому пов’язані з прокремлівськими силами», - заявив Стано.

Він наголосив на тому, що Росія не є єдиним джерелом дезінформації, але це не змінює суті - якщо будь-хто розповсюджує таку дезінформацію навколо хвороби, він завжди грає життями людей.

«Це питання має братися до уваги як користувачами, так і провайдерами, будь-ким, хто залучений до поширення інформації. Єдиний вихід – це подвійна, потрійна перевірка інформації. Перевіряйте джерела, звертайтеся до видань, яким дійсно довіряєте. Важливо відрізняти міфи і дезінформацію від нормальної, серйозної інформації, яка заслуговує на довіру», - зауважив речник ЄС.



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