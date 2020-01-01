Пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав відбутися у травні в Роттердамі, скасований через пандемію коронавірусу. "З глибоким жалем ми маємо оголосити про скасування пісенного конкурсу "Євробачення-2020" у Роттердамі", - йдеться у заяві конкурсу, оприлюдненій у середу, 18 березня.

Організатори конкурсу повідомили, що за останні кілька тижнів розглянули безліч альтернативних варіантів, щоб дозволити "Євробаченню" відбутися, повідомляє Deutsche Welle.

Проте через невизначеність, спричинену розповсюдженням COVID-19 по всій Європі, а також обмеження, встановлені урядами країн-учасників та Нідерландами, у Європейській мовній спілці (EBU) все-таки вирішили не проводити конкурс.

"В основі цього рішення лежить здоров'я митців, персоналу, шанувальників та відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах, Європі та світі", - йдеться у повідомленні.

Виконавчий директор конкурсу Джон Ола Сенд повідомив, що зараз ведуться переговори щодо можливості проведення пісенного конкурсу в Роттердамі у 2021 році.

Як повідомлялось раніше, Україну на "Євробаченні-2020" мав представляти гурт Go-A.