МЗС висловило протест через вояж Путіна в Крим і передало Росії ноту
|19:01 18.03.2020
|Крым
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Росії Володимира Путіна до незаконно анексованого Криму та розцінює цю поїздку як грубе порушення суверенітету України.
Про це ідеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС, повідомляє Укрінформ.
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації В.Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, який розпочався 18 березня 2020 року", - ідеться в заяві.
Зазначається, що Україна вважає цей візит, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Криму та Севастополя, грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація.
"Крим і Севастополь є і надалі залишатимуться невід’ємною частиною суверенної території України. Жодні поїздки російських посадовців на окупований півострів, як і незаконне будівництво так званого Кримського мосту, не є ознаками зміни статусу цих українських адміністративних одиниць, закріпленого у Конституції України та визнаного міжнародним співтовариством", - наголосили в МЗС.
У зв’язку з нинішнім візитом Путіна до Криму і Севастополя російському зовнішньополітичному відомству українським МЗС передано ноту протесту.
Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін 18 березня незаконно відвідав окупований Крим.
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