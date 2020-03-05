Согласно реестру судебных решений Российской Федерации, в течение 2019 года крымские «суды» выдали приказы о депортации и принудительном перемещении, по меньшей мере, 191 человека, которые по российскому законодательству считаются иностранцами, в том числе 109 граждан Украины (95 мужчин и 14 женщин).

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в «Докладе о ситуации с правами человека в Украине 16 ноября 2019 года – 15 февраля 2020 года, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

«Это количество приказов о депортации украинских граждан более чем вдвое меньше по сравнению с двумя предыдущими годами. Согласно решениям судов, большинство жертв депортации или принудительного перемещения «незаконно» работали, не имели семейных и социальных связей на полуострове, потеряли документы, удостоверяющие личность, или ранее привлекались к уголовной или административной ответственности», - говорится в докладе.

После выдворения жертвам часто запрещают въезжать в Российскую Федерацию, что фактически лишает их возможности вернуться в Крым, в течение 10 лет.

В УВКПЧ ООН напоминают, что в соответствии с международным гуманитарным правом, принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортация покровительствуемых лиц с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы или на территорию любой другой страны, оккупированной или нет, запрещается, независимо от мотивов. Кроме того, принудительно перемещая украинских граждан на материковую часть Украины, Российская Федерация способствует внутреннему перемещению в Украине.