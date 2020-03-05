В 2019 году из Крыма был депортирован 191 человек - УВКПЧ ООН

18:41 18.03.2020   Крым

Согласно реестру судебных решений Российской Федерации, в течение 2019 года крымские «суды» выдали приказы о депортации и принудительном перемещении, по меньшей мере, 191 человека, которые по российскому законодательству считаются иностранцами, в том числе 109 граждан Украины (95 мужчин и 14 женщин).

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в «Докладе о ситуации с правами человека в Украине 16 ноября 2019 года – 15 февраля 2020 года, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

«Это количество приказов о депортации украинских граждан более чем вдвое меньше по сравнению с двумя предыдущими годами. Согласно решениям судов, большинство жертв депортации или принудительного перемещения «незаконно» работали, не имели семейных и социальных связей на полуострове, потеряли документы, удостоверяющие личность, или ранее привлекались к уголовной или административной ответственности», - говорится в докладе.

После выдворения жертвам часто запрещают въезжать в Российскую Федерацию, что фактически лишает их возможности вернуться в Крым, в течение 10 лет.

В УВКПЧ ООН напоминают, что в соответствии с международным гуманитарным правом, принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортация покровительствуемых лиц с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы или на территорию любой другой страны, оккупированной или нет, запрещается, независимо от мотивов. Кроме того, принудительно перемещая украинских граждан на материковую часть Украины, Российская Федерация способствует внутреннему перемещению в Украине.



Ще на цю тему:

20:01 18.03.2020
Україна звернулася до генсека ООН через вояж Путіна в окупований Крим
19:01 18.03.2020
МЗС висловило протест через вояж Путіна в Крим і передало Росії ноту
18:21 18.03.2020
С начала оккупации Крыма Россия призвала в свою армию 21 тысяч крымчан - УВКПЧ ООН
14:01 18.03.2020
Велика Британія ніколи не визнає анексію Криму, - посол Сіммонс про поїздку Путіна на окупований півострів
12:21 18.03.2020
В оккупированном Крыму вновь заговорили "о перезагрузке власти"
12:01 18.03.2020
Росія застосовує у Криму ті ж важелі тиску, як у Чечні та Дагестані — Чубаров
10:01 18.03.2020
У Криму призначили перше засідання у справі обвинуваченого в зберіганні вибухівки Кашука
09:01 18.03.2020
В Представительстве президента Украины в АРК обещают помочь гражданам, которые не могут попасть в Крым из-за карантина
08:15 18.03.2020
Коронавирус в Крыму: в магазинах Симферополя исчезают крупы
08:01 18.03.2020
"Влада" Криму закрила адмінкордон з материковою Україною до 1 травня
20:15 17.03.2020
С 18 марта вернувшихся из Украины жителей Крыма оккупанты будут отправлять на карантин
19:00 17.03.2020
Путин приедет в оккупированный Крым с рабочей поездкой
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
14:00 13.03.2020
Азербайджан стал больше экспортировать продукции оборонпрома их Турции
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
Всі новини країни
Греция Греция
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
17:00 17.03.2020
На греческий берег из-за аварии выбросило судно с мигрантами
13:21 16.03.2020
З Греції евакуювали групу українських спортсменів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
10:01 16.03.2020
У Грузії зафіксовано три нові випадки захворювання коронавірусом Covid-19, кількість хворих збільшилася до 33
09:40 13.03.2020
ЮВО: Российские разведчики в горах Абхазии искали условных террористов
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
20:00 13.03.2020
Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви
18:41 12.03.2020
Прем'єри Молдови й Угорщини підписали декларацію про стратегічне партнерство
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 18.03.2020
Велика частина фейків про коронавірус йде з Росії – речник ЄС
17:41 18.03.2020
Нафта: слідом за WTI мінімуми 2003 року оновила марка Brent
14:41 18.03.2020
Співробітників адміністрації Путіна перевіряють на коронавірус, - Пєсков
11:21 18.03.2020
Нафта перебуває на 50-місячному мінімумі, наступний рівень – «низ» 2003 року
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 16.03.2020
У Румунії оголосили надзвичайний стан
19:41 12.03.2020
Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
Всі новини країни
Турция Турция
20:15 18.03.2020
Туреччина, яка шантажувала ЄС відкритими кордонами, закриває їх через коронавірус
15:41 18.03.2020
Ердоган, Меркель, Макрон і Джонсон провели відеонараду через коронавірус: що обговорили
10:15 18.03.2020
У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
19:45 17.03.2020
С конца февраля из Турции в Грецию перешло более 147 тыс беженцев
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 18.03.2020
ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19
20:45 18.03.2020
На шляху до НАТО Києву не оминути Будапешт – експерт
20:30 18.03.2020
В оккупированном Крыму апробировали "новую" схему доступа к президенту России
20:01 18.03.2020
Україна звернулася до генсека ООН через вояж Путіна в окупований Крим
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд