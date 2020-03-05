С начала оккупации Крыма Россия призвала в свою армию 21 тысяч крымчан - УВКПЧ ООН
|18:21 18.03.2020
|Крым
Осенью 2019 года Российская Федерация провела десятую с начала оккупации призывную кампанию, в ходе которой, по меньшей мере, 3000 крымчан были призваны в вооруженные силы Российской Федерации. В результате общее количество крымских призывников достигло, по меньшей мере, 21000 мужчин.
Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в «Докладе о ситуации с правами человека в Украине 16 ноября 2019 года – 15 февраля 2020 года, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
В докладе также сообщается, что Российская Федерация осуществляет уголовное преследование крымчан за уклонение от призыва в ее вооруженные силы. Так, УВКПЧ выявило 25 дел об уклонении от призыва, которые рассматривались «судами» в Крыму в 2019 году. Среди этих дел УВКПЧ задокументировало семь обвинительных приговоров.
В УВКПЧ ООН отмечают, что Россия, как оккупирующая держава, должна соблюдать международное гуманитарное право, которое запрещает принуждать жителей Крыма служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Любое давление или пропаганда добровольного вступления в армию запрещается.
Принудительный призыв также негативно влияет на реализацию призывниками прав человека, ограничивая их свободу передвижения и доступ к образованию и занятости.
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