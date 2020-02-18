Президент Росії Володимир Путін не має наміру відмовлятися від своєї технології розвалу України, яка складається з п'яти етапів.

Більше того, він вже почав реалізацію свого плану і намагається його нав'язати нашій країні. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів юрист, радник ініціативи "Друзі України" Фонду "США-Україна" Богдан Устименко.

Мінські угоди

"Через "Мінськ" Росія нахабно примушує Україну ухвалити нову Конституцію. Ні, це не жарт, так написано в чудових Мінських угодах. За допомогою такого кроку Володимир Путін хоче реалізувати свою давню мрію – фактично трансформувати Україну з унітарної держави у федерацію з подальшим розвалом нашої країни на кілька частин. Так йому буде легше усіма нами керувати. "Розділяй і володарюй", як сказав один із великих", – виклав суть першого етапу плану Путіна Устименко.

Проведення виборів на Донбасі

За словами експерта, Росія має намір домогтися цього через новий, розроблений нею самою закон. Таким чином, країна-агресорка забезпечить прохід до місцевих рад винятково проросійських депутатів.

Узаконені терористи

Устименко попередив, що відповідно до нового путінського укладу, на Донбасі будуть створені свої "правоохоронні органи", на які центральна українська влада впливати не зможе. Йдеться і про "суди", і про "прокуратуру", і про "народну міліцію".

"Мертвий" кордон

"Путін наполягає на фактичній відсутності охоронюваного кордону між "Л/ДНР" і Російською Федерацією, називаючи це "транскордонною співпрацею" з регіонами Росії", – розкрив передостанній крок окупантів, спрямований на розвал української держави, співрозмовник.

Повна окупація за гроші українців

Устименко вважає, що всі задуми Путіна будуть оплачені з кишень українських громадян – за рахунок Держбюджету.

"Тобто, ми розвалимо самі себе за свої ж гроші. Це так по-чекістськи, правда ж?! Висновок: нам категорично не можна допустити реалізації Мінських угод. Або попереду волелюбних українців чекає чекістсько-кріпосне право Путіна. Ми всі повинні нарешті усвідомити, що путінський режим не хоче миру в Україні. Чекісти хочуть зруйнувати Україну і знищити всіх вільних людей, що вони і робили десятки років у СРСР", – зробив висновок експерт, додавши, що у разі такого сценарію постраждають не тільки пересічні українці, але навіть і олігархи з українськими політиками, яких загарбники позбавлять грошей і влади.

Як повідомлялося раніше, раніше Устименко пояснив, що президент Росії Володимир Путін намагається використати Мінські угоди як інструмент для примусу України до капітуляції. Це необхідно йому для того, щоб уникнути відповідальності за вторгнення на територію чужої держави, що є беззаперечним юридичним фактом.