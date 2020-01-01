Котирування нафти марки Brent уперше з жовтня 2003 року опустилися нижче від позначки 27 доларів за барель. Станом на 15:29 за Києвом барель Brent оцінюється у 26 доларів 72 центи, падіння впродовж сесії 18 березня склало понад 7%.

Раніше свій майже 17-річний мінімум оновив американський еталонний сорт WTI, повідомляє Радіо Свобода.

На тлі обвалу цін на основний експортний товар у Росії індекс RTS втрачає близько 10% за день, а валютна пара тестує позначку 80 рублів за долар.

Тригерами березневого обвалу стали поширення нового коронавірусу в світі та провал угоди нафтового картеля ОПЕК та його партнерів.

У межах ОПЕК+ не лише не домовилися про додаткове скорочення видобутку, але й не продовжили попередні обмеження.

Між найбільшими за обсягами учасниками угоди, Росією та Саудівською Аравією, фактично розпочалася цінова війна.

Саудити пропонують споживачам, орієнтованим раніше на купівлю російської нафти, ціну 25 доларів за барель.