Американські біржі відкрилися новим падінням
|17:21 18.03.2020
|Украина
Основні індекси Уолл-стріт впали на відкритті в середу, 18 березня, оскільки зростаючі ознаки шкоди, заподіяної коронавірусом корпоративному сектору США, затьмарили оптимізм щодо різких офіційних заходів із захисту економіки.
Про це повідомляє агентство Reuters, передає РБК-Україна.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1 048,69 пункту, або 4,94%, при відкритті до 20 188,69, в той час як S&P 500 відкрився зниженням на 92,69 пункту, або 3,66%, на рівні 2 366,50.
Індекс Nasdaq Composite впав на 432,47 пункту, або на 5,90%, до 6 902,32 на відкритті торгів.
Як повідомлялося раніше, Американські фондові індекси виросли у вівторок, 17 березня, відновивши частину втрат понеділка, оскільки Федеральна резервна система і Білий дім взяли подальші заходи по підвищенню ліквідності і усунення шкоди від спалаху коронавірусу, що тисне на світову економіку. Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 5,2%.
Нагадаємо, американські фондові індекси у понеділок, 16 березня, зафіксували рекордне падіння з 1987 року, а індекс S&P 500 опустився до мінімуму з грудня 2018 року на тлі побоювань інвесторів, що центробанки, законодавці і Білий дім не зможуть впоратися з пандемією коронавірусу. Індекс S&P 500 впав на 12%, максимально з "чорного понеділка" більш ніж три десятиліття тому.
Зазначимо, Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. ФРС пообіцяла сотні мільярдів доларів на покупку активів, заявивши, що епідемія справила "глибокий" вплив на економіку.
Ще на цю тему:
Новый пакет помощи от США – патрульные катера Mark VI
США виділять Україні $38 мільйонів на посилення кібербезпеки
В США пропонують повернутися до ленд-лізу і позичити військові кораблі Україні та іншим чорноморським союзникам
В Одесу раптово прибув потужний військовий літак США / Фото
США вирішили не призначати "другого Волкера" – експосол
Американський дипломат відкинув можливість скорочення обсягу військової допомоги Україні
Частково вироблена в Україні ракета-носій, яку запустили США, 18 лютого доставить вантаж на МКС
США продовжать допомагати Україні з обороною – Пентагон
США обговорять у Мюнхені агресію Росії проти Україні – Держдеп