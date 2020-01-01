Україна домовилася з МКЧХ щодо постачання медобладнання і медикаментів
|17:01 18.03.2020
|Украина
У зв’язку зі світовою пандемією коронавірусу Міжнародний комітет Червоного хреста поставить в Україну медичне обладнання та медикаменти.
Як повідомляється, про це у середу, 18 березня, домовилися президент Володимир Зеленський і глава МКЧХ Петер Маурер, передає НВ.
«Було досягнуто домовленість щодо надання Україні Міжнародним комітетом Червоного хреста відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави», — йдеться у повідомленні.
Про який саме обладнанні йде мова, не уточнюється, проте головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше заявляв, що на піку захворюваності коронавірусом Україні може не вистачити лікарняних ліжок і апаратів штучної вентиляції легенів.
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