Кабінет міністрів України ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпорт електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля з Росії.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє УНІАН.

"Пропонується запровадження спеціального мита для електричної енергії й всіх типів вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля для енергетики та металургійної промисловості, з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%", - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко перед прийняттям рішення.

На початку березня екс-міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в інтерв'ю УНІАН повідомив, що на імпорт в Україну вугілля газової марки, а також на електроенергію з Росії будуть введені спеціальні мита.

25 лютого президент України Володимир Зеленський поставив перед тодішнім міністром енергетики та захисту навколишнього середовища Олексієм Оржелем завдання обмежити імпорт у нашу країну електроенергії та вугілля, і дозволити ввезення лише марок вугілля, які не видобуваються в Україні.

Довідка.

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.



