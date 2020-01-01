Україна ввела спецмито на електроенергію та вугілля з Росії
|16:41 18.03.2020
|Украина
Кабінет міністрів України ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпорт електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля з Росії.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє УНІАН.
"Пропонується запровадження спеціального мита для електричної енергії й всіх типів вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля для енергетики та металургійної промисловості, з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%", - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко перед прийняттям рішення.
На початку березня екс-міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в інтерв'ю УНІАН повідомив, що на імпорт в Україну вугілля газової марки, а також на електроенергію з Росії будуть введені спеціальні мита.
25 лютого президент України Володимир Зеленський поставив перед тодішнім міністром енергетики та захисту навколишнього середовища Олексієм Оржелем завдання обмежити імпорт у нашу країну електроенергії та вугілля, і дозволити ввезення лише марок вугілля, які не видобуваються в Україні.
Довідка.
Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.
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