Східне партнерство: Єврокомісія представила нові цілі на період після 2020 року

16:21 18.03.2020   Украина

Сьогодні Європейська комісія та Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики представили пропозицію щодо нових цілей політики Східного партнерства після 2020 року.

Документ Єврокомісії, який представляє цю пропозицію для інших органів ЄС, є у розпорядженні "Європейська правда".

Пропозиція ґрунтується на досягненнях Східного партнерства за попередні десять років та окреслює, як ЄС надалі співпрацюватиме з країнами-партнерами для вирішення спільних проблем.

"Якщо сильні наші сусіди – сильним буде і Європейський Союз. Східне партнерство залишається ключовим елементом зовнішньої політики ЄС. Ці пропозиції і надалі посилюватимуть наших шістьох партнерів, відображаючи спільні пріоритети та виклики, а також залишаючи у фокусі уваги досягнення відчутних позитивних результатів для блага усіх громадян", - зазначив Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики.

Серед цілей:

- збільшення обсягів торгівлі, посилення сполучення та поглиблення економічної інтеграції між ЄС та Україною, Вірменією, Азербайджаном, Білорусією, Грузією та Молдовою.

- посилення  демократичних інституцій та верховенства права;

- посилення стійкості країн з точки зору змін клімату та захисту довкілля;

- підтримка цифрової трансформації;

- просування ідей рівноправного та інклюзивного суспільства.

"Це чіткий меседж до наших партнерів: ми допоможемо вам розбудувати сильну економіку, досягти зростання і створити нові робочі місця, залучаючи прямі іноземні інвестиції та посилюючи взаємозв’язок у ключових сферах, таких як транспорт, енергетика та охорона довкілля. Ми плануємо тісну співпрацю для відповіді на існуючі виклики, включно з пандемією коронавірусу", - додав Олівер Варгеї, європейський комісар з питань європейської політики сусідства.

Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх справ очікують, що країни-члени та країни-партнери погодять пропозицію до саміту Східного партнерства, який має відбутися у червні 2020 року.



Ще на цю тему:

09:30 18.03.2020
Колегія Єврокомісії 18 березня проведе телеконференцію про коронавірус та перспективи Східного партнерства
08:15 28.01.2020
Франція не хоче, щоб Східне партнерство сприяло вступу в ЄС
10:30 28.11.2019
У Європарламенті заявляють: ЄС потребує нової стратегії щодо Східного партнерства
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
11:31 01.10.2019
Зеленский и Лукашенко примут участие во 2-м Форуме регионов Украины и Беларуси 4 октября
09:41 24.04.2019
У ЄС спростували вісім міфів про Східне партнерство
09:01 09.04.2019
ЄС очікує від країн "Східного партнерства" кращих результатів у реформах, про членство у ЄС не йдеться
08:21 09.04.2019
У травні ЄС може визначити перспективи країн Східного партнерства щодо членства
09:21 02.04.2019
Польща пропонує підвищити статус програми "Східного партнерства"
12:23 17.07.2018
Могерини назвала дату очередного саммита «Восточного партнерства»
09:13 18.05.2018
Молдова, Украина и Грузия создадут общую платформу для общения с ЕС
12:24 17.04.2018
Грузия, Молдова и Украина представят программу гражданской защиты ЕС для Восточного соседства на семинаре в Брюсселе
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
14:00 13.03.2020
Азербайджан стал больше экспортировать продукции оборонпрома их Турции
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
Всі новини країни
Греция Греция
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
17:00 17.03.2020
На греческий берег из-за аварии выбросило судно с мигрантами
13:21 16.03.2020
З Греції евакуювали групу українських спортсменів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
10:01 16.03.2020
У Грузії зафіксовано три нові випадки захворювання коронавірусом Covid-19, кількість хворих збільшилася до 33
09:40 13.03.2020
ЮВО: Российские разведчики в горах Абхазии искали условных террористов
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
20:00 13.03.2020
Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви
18:41 12.03.2020
Прем'єри Молдови й Угорщини підписали декларацію про стратегічне партнерство
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 18.03.2020
Велика частина фейків про коронавірус йде з Росії – речник ЄС
17:41 18.03.2020
Нафта: слідом за WTI мінімуми 2003 року оновила марка Brent
14:41 18.03.2020
Співробітників адміністрації Путіна перевіряють на коронавірус, - Пєсков
11:21 18.03.2020
Нафта перебуває на 50-місячному мінімумі, наступний рівень – «низ» 2003 року
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 16.03.2020
У Румунії оголосили надзвичайний стан
19:41 12.03.2020
Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
Всі новини країни
Турция Турция
20:15 18.03.2020
Туреччина, яка шантажувала ЄС відкритими кордонами, закриває їх через коронавірус
15:41 18.03.2020
Ердоган, Меркель, Макрон і Джонсон провели відеонараду через коронавірус: що обговорили
10:15 18.03.2020
У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
19:45 17.03.2020
С конца февраля из Турции в Грецию перешло более 147 тыс беженцев
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 18.03.2020
ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19
20:45 18.03.2020
На шляху до НАТО Києву не оминути Будапешт – експерт
20:30 18.03.2020
В оккупированном Крыму апробировали "новую" схему доступа к президенту России
20:01 18.03.2020
Україна звернулася до генсека ООН через вояж Путіна в окупований Крим
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд