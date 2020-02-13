Уряд підтримав внесення змін до розпорядження Кабінету міністрів про тимчасове призупинення роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим АР Крим на період карантину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є пропозиція - внести зміни до розпорядження Кабінету міністрів від 14 березня 2020 року №291 наступним рядком: "виїзд з тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополя та в'їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби України з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - заявив на засіданні віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що "останні два дні роботи підтверджують необхідність цієї постанови".

Рішення було ухвалено одноголосно.

Як повідомлялося раніше, роботу контрольних пунктів в‘їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї тимчасово припинили до 3 квітня.

Тимчасове призупинення роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом регулюється постановою Кабміну від 14 березня 2020 року №291.