Лідери Туреччини, ФРН, Франції та Великої Британії: Реджеп Тайїп Ердоган, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Борис Джонсон провели переговори у відеоформаті через коронавірус.

Про це написав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Так, глави держав обговорили коронавірус і заходи спільної боротьби з його поширенням, ситуацію в Сирії, гуманітарну допомогу Ідлібу, кризу біженців та події в Лівії, а також відносини Туреччини з Євросоюзом.

Спочатку лідери планували зустрітися у Стамбулі. Пізніше через пандемію коронавірусу було прийнято рішення провести зустріч у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, що лідери країн Європейського Союзу домовилися під час саміту в режимі відеоконференції у вівторок, 17 березня, закрити кордони ЄС на 30 днів для необов'язкових поїздок громадян третіх держав, щоб запобігти поширенню коронавірусу.