В Херсоне из-за карантина отложат старт речной навигации

15:21 18.03.2020   Украина

В Херсоне из-за введенного до 3 апреля карантина перенесут старт речной навигации.

Об этом заявил городской голова Владимир Николаенко во время заседания исполкома, сообщает пресс-служба горсовета Херсона, передают Порты Украины.

«Речная навигация традиционно должна была начаться на 1 апреля. Сейчас ее старт перенесут — в связи с ограничительными мерами, которые действуют в городе», — сообщила пресс-служба.

Кабинет министров 16 марта утвердил распоряжение о введении карантинных мер по всей территории Украины. В частности, запрещены с 18 марта по 3 апреля регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении, перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.

С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу.

Государственная служба морского и речного транспорта (Морская администрация) в начале марта определила ориентировочные даты открытия и закрытия навигации на судоходных гидротехнических сооружениях реки Днепр в 2020 году.

Согласно документу, навигация на Каховском шлюзе будет осуществляться с 6 марта по 5 декабря,

в Запорожском районе гидротехнических сооружений (РГС) - с 15 марта по 4 декабря,

на Днепродзержинском шлюзе - с 25 марта по 22 ноября,

Кременчугском - с 19 марта по 22 ноября,

Каневском - с 10 июня по 15 ноября и

Киевском шлюзе - с 30 декабря по 15 ноября.



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