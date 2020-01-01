В Херсоне из-за карантина отложат старт речной навигации
|15:21 18.03.2020
|Украина
В Херсоне из-за введенного до 3 апреля карантина перенесут старт речной навигации.
Об этом заявил городской голова Владимир Николаенко во время заседания исполкома, сообщает пресс-служба горсовета Херсона, передают Порты Украины.
«Речная навигация традиционно должна была начаться на 1 апреля. Сейчас ее старт перенесут — в связи с ограничительными мерами, которые действуют в городе», — сообщила пресс-служба.
Кабинет министров 16 марта утвердил распоряжение о введении карантинных мер по всей территории Украины. В частности, запрещены с 18 марта по 3 апреля регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении, перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.
С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу.
Государственная служба морского и речного транспорта (Морская администрация) в начале марта определила ориентировочные даты открытия и закрытия навигации на судоходных гидротехнических сооружениях реки Днепр в 2020 году.
Согласно документу, навигация на Каховском шлюзе будет осуществляться с 6 марта по 5 декабря,
в Запорожском районе гидротехнических сооружений (РГС) - с 15 марта по 4 декабря,
на Днепродзержинском шлюзе - с 25 марта по 22 ноября,
Кременчугском - с 19 марта по 22 ноября,
Каневском - с 10 июня по 15 ноября и
Киевском шлюзе - с 30 декабря по 15 ноября.
Ще на цю тему:
Мінінфраструктури звільнило голову Дунайського пароплавства
Мининфраструктуры предлагает направить 1% средств Дорожного фонда на развитие внутренних водных путей
Безопасность судоходства на реках Украины будут обеспечивать с помощью беспилотников / Фото
У січні-травні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 66%
Одеський порт приймає одночасно два річкові круїзні лайнери
У січні-березні УДП перевиконало план перевезення вантажів на 16%
Верховной Раде рекомендуют принять доработанный законопроект о внутреннем водном транспорте
Транспортный комитет Рады готов к компромиссу относительно допуска в Украину иностранных судов