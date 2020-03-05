Військова авіація РФ проводить навчальні стрільби в Криму

15:01 18.03.2020   Крым

Російські військові проводять 18 березня в анексованому Криму активну фазу льотного тактичного навчання (ЛТН) з виконанням бойових вправ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Чорноморського флоту Росії.

«У ході першого етапу навчання екіпажі літаків і вертольотів відпрацювали заходи з виведення сил з-під удару умовного противника з подальшим перебазуванням авіації на запасні аеродроми», - йдеться у повідомленні ЧФ РФ.

Далі на другому етапі льотчики Су-24М і Су-30СМ «виконали запуски некерованих ракет і бомбометання по наземних і морських цілях, екіпажі протичовнових літаків і вертольотів здійснили пошук підводного човна умовного противника, а льотчики військово-транспортної авіації здійснили навчальні заходи з перевезення і десантування вантажів».

Згідно з повідомленням, у навчаннях задіяно два десятки літаків морської авіації і ППО ЧФ. Це, зокрема, розвідники Су-24МР, фронтові бомбардувальники Су-24М, багатоцільові винищувачі Су-30СМ, військово-транспортні Ан-26, протичовнові амфібії Бе-12, вертольоти Мі-8 і Ка-27. Загалом близько 20 одиниць зі складу.

Напередодні в Міноборони Росії повідомили, що понад 1,5 тисячі російських десантників проведуть цього тижня навчання в Криму і під російським Волгоградом.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.



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