В связи со стремительным распространением нового вида пневмонии COVID-19 по всему миру и превентивными мирами по предотвращению заражения еще большего количества людей, — все страны и порты мира изолируются на карантин, а Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Ранее в своих материалах Seafarers Journal писал, что на судах по всему миру «застряло» много моряков, у которых закончились контракты и которым пора домой. «Застряли» моряки и дома, поскольку из-за ограничительных мер в странах и их аэропортах, нет возможности добраться до судна. Мы приводили СПИСОК стран с актуальной обстановкой в связи с пандемией — Mинимум на месяц у моряков продлеваются контракты и наоборот — не будет работы.

Ниже для моряков и их семей приводим ситуацию в мировых портах, со ссылкой на sudohodstvo.org.

Аргентина

В Аргентине 13 марта, в соответствии с новой резолюцией, изданной местным правительством, все заявки на транзит, рабочую и временную визы из следующих стран отменены до дальнейшего уведомления в связи со вспышкой COVID 19: Народная Республика Китай; Республика Корея (Южная Корея); Исламская Республика Иран; Япония; Соединенные Штаты Америки; Соединенное Королевство и страны ЕС.

Австралия

Правительство Австралии проводит усиленную оценку рисков на всех международных судах, заходящих в Австралию. По требованию руководства страны, должно быть обязательное предварительное сообщение о состоянии здоровья людей на борту не менее, чем за 12 часов до прибытия судна в территориальные воды Австралии. (Капитан должен обновить информацию, если состояние здоровья человека на борту судна изменится в любое время, пока судно находится в водах Австралии.)

Если в любое время сообщается о риске для здоровья человека, сотрудник по биобезопасности будет проводить оценки в каждом конкретном случае и работать с национальными и местными департаментами здравоохранения для управления риском для больных людей и других членов экипажа, персонала морского порта, пограничного персонала и здравоохранения.

Бельгия

В Бельгии все прибывающие суда должны предоставить Морскую декларацию здоровья (MDH), которую капитан должен выдать за 24 часа до входа в порт, с указанием фактических или предполагаемых случаев заболевания на борту вместе со списком последних десяти портов.

Великобритания

Великобритания также страдает от пандемии. Сейчас власти Британии готовятся переходить к следующей фазе — оттягивания пика эпидемии до лета, когда отступят другие респираторные заболевания.

В данный момент порты Великобритании переходят на усиленный контроль за прибывшими судами и вводят ограничительные меры. Многие работники портов отправлены на карантин. Британия сейчас находится в той же ситуации, в какой была Италия две недели назад. У властей осталось лишь несколько дней, чтобы принять меры и предотвратить подобную вспышку у себя в стране.



Терминал Dragon LNG, находящийся в городе Милфорд Хейвен, ввел 12 марта следующие процедуры: инспекторам и аудиторам, сотрудникам транспортных компаний, а также сервисным инженерам, обслуживающим не критическое поломки оборудования судов, не будет разрешено проходить через терминал или садиться на судно. Смена экипажа на Dragon LNG не допускается. Персоналу разрешается сойти с судна, но никому из сотрудников не будет разрешено присоединиться.



Сервисным инженерам, которые должны присутствовать при ремонте критических поломок судовых систем, потребуется провести оценку рисков совместно с менеджером по морским перевозкам.



Береговой отпуск будет разрешен. Правительственные учреждения, посещающие судно, будут допущены только в чрезвычайной ситуации или после проверки на коронавирус.

Греция

В Греции для судов, прибывающих из стран, где вирус широко распространен, все сотрудники порта, которые заходят на борт и/или поддерживают связь с экипажем судна, должны носить защитные маски и поддерживать минимальное расстояние более 1 метра от любого другого человека. Те же меры применяются ко всем посетителям, включая моряков, геодезистов, технических специалистов или представителей судов.

Италия

По сообщению итальянской ассоциации портов (Assoporti), все итальянские порты полностью функционируют, и принятые правительством меры гарантируют максимальную безопасность портовых операций и груза. Итальянские порты работают в полную силу, регулярно обслуживая национальное сообщество и все их офисы, в том числе отделы контроля, гарантирующие регулярность морских операций.

Принятые правительством меры никоим образом не ограничивают грузооборот в стране.

Предохранительное обязательство «Свободной санитарной практики», изданное Местным управлением морского здравоохранения, остается в силе, что разрешает судам причаливать. Порты Италии готовы принять любые новые меры, которые должны были быть установлены «Управлением гражданской обороны».

Премьер-министр Италии опубликовал указ «Об установлении срочных мер по сдерживанию и управлению эпидемиологической чрезвычайной ситуацией, вызванной COVID-19». В соответствии с указом, люди должны избегать поездок в любую точку страны. Глава Службы гражданской защиты Италии сообщает, что ограничения на поездки не распространяются на перевозку и транзит грузов или на всю цепочку поставок в пострадавшие районы и из них, а также не запрещаеть людям путешествовать по причинам, связанным с работой или здоровьем.

Местные источники подтверждают отсутствие ограничений для судов, заходящих в порты Равенна Триест и Монфальконе.

Одной из больших проблем для судоходства в целом остаётся то, что почти во всех портах мирах суда, заходившие в итальянские порты, получают отказы на заходы, либо вынуждены ожидать 14 дней в карантине с момента выхода из Италии.

Иран

Иран, занимающий третье место по числу заражённых, начал предпринимать меры ещё в конце февраля. Несмотря на своевременную подготовку к введению карантина, ряд стран все равно закрыл границы с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения на сотрудничество с Ираном наложили соседние страны, такие как Турция, Армения, Грузия, Кувейт, Пакистан и Афганистан.

Испания

Власти Испании, пятой по количеству зараженных страны, из-за опасения распространения коронавируса также наложили запрет захода в свои порты круизным лайнерам. Такое ограничение вступило в силу с 13 марта и продлится до 26 марта.

Некоторым судам до 15 марта позволялось заходить в испанские порты для высадки пассажиров, которые уже не вернутся на борт. Министерство транспорта страны будет периодически оценивать динамику развития эпидемии COVID-19, особенно в соседней Италии, ставшей центром коронавируса в Европе. Ограничений на судозаходы торговых судов нет.

Китай

Порты Китая ввели строгие меры безопасности в портах, например, экипажам запрещено покидать судно. Со стороны берега также ограничивают посещение судов. Контакт между экипажем и портовиками сведен к минимуму. Как сообщалось ранее, шестнадцать портов и портовых групп Китая предлагают судоходным компаниям льготы и скидки с портовых сборов, чтобы минимизировать падение грузооборота из-за эпидемии коронавируса.

За неделю с 2 по 8 марта контейнерный грузооборот восьми основных контейнерных портов увеличился на 9,1% по сравнению с предыдущей неделей. В портах Далянь, Тяньцзинь, Циндао и Гуанчжоу темпы роста увеличились на 10%. Общий темп роста портов Бохай-Рима выше, чем в других прибрежных портах.



Одновременно с восстановлением порты в КНР испытывают нехватку персонала и рабочих. Сотрудники в основном занимаются услугами, связанными с профилактикой эпидемий и поставками медицинского оборудования, а также предоставлением логистических услуг для производственных компаний.

Норвегия

Норвегия с понедельника 16 марта закрыла порты и аэропорты, ввела усиленный погранконтроль из-за ситуации с распространением коронавируса.

Пирей

Для всех судов, пришвартованных на территории порта Пирей/контейнерного терминала Пирея, независимо от страны происхождения, для высадки/возвращения экипажа будет использоваться отдельный автомобиль, предоставленный агентом судна. Точка посадки и высадки — трап судна, и команда никоим образом не будет смешиваться с работниками порта. Та же мера применяется для перевозки всех посетителей, которые хотят войти в порт. Следует уточнить, что любой частный автобус, микроавтобус или такси, организованные агентом для этой цели, должны сопровождаться на/ из судна личным автомобилем, предоставленным агентом.

Персоналу порта рекомендуется свести к минимуму контакты с экипажем судна, а связь с судами осуществлять по возможности по электронной почте.

Ограничения на судозаходы в своих портах также успели ввести власти РФ, Израиля, Франции, Дании, Эстонии (попутно отменив морские круизы по маршруту Таллин – Стокгольм – Таллин), Польши и многих других стран. Все порты этих стран принимают одни и те же меры: ограничение заходов судов из стран, где распространяется коронавирус, усиленный контроль в портах и введение двухнедельного карантина гражданам, прибывшим из зараженных стран.

Аналитики утверждают, что пандемия пагубно скажется на работе портов всего мира и усугубит показатели экономики за первый квартал 2020-го. Остаётся только ждать окончательной победы над вирусом и надеяться на восстановление грузооборота в мировых портах.

США

В США несколько штатов объявили чрезвычайную ситуацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщение с Европой, в том числе и морское, прекращается на 30 дней.

Морские круизные линии CLIA также приостанавливают операции круизных судов в порты США в течение 30 дней. Также убытки несут и сами порты — с начала этого года уже зафиксировано падение перевалки грузов на 20% из-за сокращения поставок из Китая на фоне распространения коронавируса.

По данным Американской Ассоциации портовых операторов, операторы контейнерных перевозок отменили около 60 транстихоокеанских рейсов в Лос-Анджелес и Лонг-Бич с начала текущего года, которые являются крупнейшими по объему контейнерных перевозок в стране.

С начала февраля по начало апреля было отменено почти 110 рейсов в Северную Америку.

Ситуация с коронавирусом наиболее существенно сказалась на портах западного побережья США. Китайские порты, включая Гонконг, обычно обеспечивают около 63% грузопотока в Лос-Анджелес и 58% — в Лонг-Бич. На данный момент падение объемов перевалки грузов в американских портах еще продолжается, скорее всего, из-за пика распространения коронавируса в Европе. Также как нам стало известно на данный момент в США действует правило что к портовому лоцману — экипажу запрещено приближаться ближе чем на 2 метра, во время следования лоцман следует на мостик все члены экипажа кроме судоводоводителей должны находиться в каютах. Сoast guard inspection на время карантинных мер также отменяют.

Турция

Управление здравоохранения границ и побережья Турции сообщило, что суда не смогут заходить в Турцию в течение 14 дней после выхода из «зараженной страны».



Суда, прибывающие в турецкие порты, должны заполнить необходимые декларации, включая «морскую декларацию здоровья», не позднее, чем за 48 часов до прибытия в турецкий порт.



В порту Самсуна суда, прибывающие из любых греческих портов, должны ждать на рейде в течение 14 дней до первоначальной проверки. Суда, которые прошли первоначальную проверку без подозрительных случаев, все равно будут подвергаться 14-дневному карантинному периоду, а экипаж будет повторно обследован на 15-й день для проверки. Если короннавирус на борту не обнаружат, все ограничения будут сняты.

Грузовые операции будут продолжаться, несмотря на карантинный период. Дезинфекция в портах проводится уполномоченным государственным персоналом.

Чили

Правительство Чили до конца сентября запретило заход круизных лайнеров в порты из-за угрозы распространения коронавируса.

Эстония

Правительство Эстонии в связи с распространением коронавируса запретило круизным судам заходить в порты страны до 1 мая.

Южная Корея

Южная Корея также понесла убытки в своих портах. Так, ещё в начале февраля стало известно, что Южная Корея из-за коронавируса закрыла порты для круизных лайнеров. Также был введен карантин и двухнедельные ограничения на судозаходы судов из стран, где распространилась пандемия.