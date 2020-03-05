Велика Британія ніколи не визнає анексію Криму, - посол Сіммонс про поїздку Путіна на окупований півострів
|14:01 18.03.2020
|Крым
Велика Британія не визнала і не визнаватиме анексію Криму Росією, заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
"Крим сьогодні матиме "відвідувача" (президента РФ Володимира Путіна. - Ред.). Тому саме зараз важливо нагадати всьому світу про те, що Росія незаконно анексувала Крим в України шість років тому. Велика Британія не визнає і ніколи не визнає цей акт беззаконня", - написала вона в Twitter у середу, передає Цензор.Нет.
У вівторок пресслужба Кремля повідомила, що президент РФ здійснить робочу поїздку на окупований Кримський півострів.
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