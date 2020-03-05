Сергей Кокурин - вторая жертва российских оккупантов в Крыму
|13:21 18.03.2020
|Крым
Шесть лет назад, 18 марта 2014 года, российскими военными был убит прапорщик украинской военной части в Крыму Сергей Кокурин. Он стал второй жертвой российских оккупантов на полуострове. Его убили двумя выстрелами - в голову и в область сердца - из АК-47 при штурме 13-го фотограмметрического центра в Симферополе.
Во время штурма Кокурин находился на наблюдательной башне автопарка части. Прокуратурой АР Крым было возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины ("убийство").
Как сообщает сайт Цензор.Нет, штурм фотограмметрического центра осуществило подразделение российских наемников под командованием полковника Федеральной службы безопасности РФ Игоря Стрелкова (Гиркина). Согласно официальному заключению о причинах смерти, Кокурин был убит двумя пулями автомата калибра 5,45 мм, выпущенными снизу вверх.
То есть это не был снайпер – это стрелял один из спецназовцев Гиркина.
Данный факт опровергает все заявления Владимира Путина и российских СМИ о том, что Крым захватили якобы "без жертв".
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