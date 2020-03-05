В Министерстве иностранных дел России 18 марта опубликовали заявление представителя ведомства Марии Захаровой к шестой годовщине аннексии украинского Крыма, в котором указывается на «попытки оппонентов продолжать изоляцию» полуострова.

«Попытки изолировать Крым продолжаются, однако следовать этому курсу нашим оппонентам становится все сложнее. В 2019 году в Республике Крым и Севастополе с успехом состоялось более 70 значимых международных мероприятий. V Ялтинский международный экономический форум, превратившийся в эффективную площадку для демонстрации инвестиционных возможностей Крыма, собрал рекордное количество участников – 4,5 тыс. чел. из 89 стран мира», – утверждает Захарова, передает Радіо Свобода.

Подконтрольные России власти Крыма и представители пророссийских организаций полуострова периодически предпринимают попытки посетить международные форумы для легализации аннексии полуострова.

В свою очередь МИД Украины неоднократно предостерегало иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный Крым.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.