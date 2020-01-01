Відомий азербайджанський журналіст-дисидент Афган Мухтарли, якого в 2018 році засудили до шести років позбавлення волі, 17 березня вийшов на свободу, повідомляє Комітет захисту журналістів.

Повідомляється, що у день звільнення Мухтарли вирушив до Німеччини, де у вигнанні живе його дружина, передає Радіо Свобода.

29 травня 2017 року Афган Мухтарли вийшов ненадовго зі свого будинку в Тбілісі і зник. Через кілька днів журналіста виявили в Азербайджані: його викрали в центрі Тбілісі кілька людей, зв’язали, побили і заштовхали в машину, надівши на голову мішок.

В Азербайджані його звинуватили в незаконному перетині державного кордону, контрабанді і діях проти представника влади.

У 2015 році, побоюючись за власну безпеку через корупційні розслідування, що стосувалися сім’ї президента Азербайджану Ільгама Алієва, Мухтарли втік з Азербайджану до Грузії. Родичі журналіста і правозахисники казали, що за ним стежили.

У МВС Грузії стверджували, що не знають, як саме журналіст перетнув кордон. Грузинська опозиція вимагала відставки високопоставлених грузинських силовиків через викрадення журналіста, стверджуючи, що рішення про викрадення Мухтарли відбулося у співпраці з азербайджанськими спецслужбами. Влада Грузії це заперечувала. Однак після інциденту були звільнені керівники контррозвідки і прикордонної служби Грузії.