Котирування нафти марки Brent 18 березня закріпилися на рівні менш як 29 доларів за барель. Станом на 8:30 за Києвом ціна еталонного сорту складала 28 доларів 43 центи за барель, це практично мінімальні котирування за останні 50 місяців – від січня 2016 року.

Якщо котирування підуть нижче за 27 доларів, це буде мінімум за 16 з половиною років – від жовтня 2003-го ціна нафти не була такою низькою, повідомляє Радіо Свобода.

Тригерами березневого обвалу стали поширення нового коронавірусу в світі та провал угоди нафтового картеля ОПЕК та його партнерів. У межах ОПЕК+ не лише не домовилися про додаткове скорочення видобутку, але й не продовжили попередні обмеження.

Між найбільшими за обсягами учасниками угоди, Росією та Саудівською Аравією, фактично розпочалася цінова війна. Саудити пропонують споживачам, орієнтованим раніше на купівлю російської нафти, ціну 25 доларів за барель.