РФ заарештовують у Криму всіх, хто виступає проти анексії, застосовує ті ж важелі тиску, що використовуються в Чечні, Дагестані та Інгушетії, та виживає кримських татар з півострова.

Про це сказав в коментарі агентству «Анадолу» глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Укрінформ.

"Влада Росії заарештовує у Криму всіх, хто виступає проти анексії. Заарештованих кримських татар звинувачують у тероризмі. Росія застосовує у Криму ті ж важелі тиску, що використовуються в Чечні, Дагестані та Інгушетії. Подібна ситуація мала місце і в СРСР", - сказав глава Меджлісу.

Чубаров привернув увагу до спроб російської влади змінити етнічну мапу Криму шляхом розміщення на півострові російських громадян.

"Кримських татар виживають з півострова. Замість них в Криму розміщують етнічних росіян. За даними ООН на 2019 рік, Росія переселила в Крим 140 тисяч жителів регіонів РФ. Експерти вважають, що ця цифра в рази більше. Те, з чим стикається населення Криму, можна назвати лише злочином", - констатував він.

За словами Чубарова, після захоплення Росією Криму ситуація на півострові змінилася

"Жителі півострова позбавлені елементарних прав, у тому числі права на свободу вираження та зборів. За останні шість років у Криму не пройшло жодного мітингу", - сказав він.

Як відомо, 16 березня, в річницю проведення незаконного референдуму в Криму, Туреччина в черговий раз заявила про незмінність своєї підтримки територіальної цілісності та суверенітету України та невизнанні анексії півострова.