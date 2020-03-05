Росія застосовує у Криму ті ж важелі тиску, як у Чечні та Дагестані — Чубаров
|12:01 18.03.2020
|Крым
РФ заарештовують у Криму всіх, хто виступає проти анексії, застосовує ті ж важелі тиску, що використовуються в Чечні, Дагестані та Інгушетії, та виживає кримських татар з півострова.
Про це сказав в коментарі агентству «Анадолу» глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Укрінформ.
"Влада Росії заарештовує у Криму всіх, хто виступає проти анексії. Заарештованих кримських татар звинувачують у тероризмі. Росія застосовує у Криму ті ж важелі тиску, що використовуються в Чечні, Дагестані та Інгушетії. Подібна ситуація мала місце і в СРСР", - сказав глава Меджлісу.
Чубаров привернув увагу до спроб російської влади змінити етнічну мапу Криму шляхом розміщення на півострові російських громадян.
"Кримських татар виживають з півострова. Замість них в Криму розміщують етнічних росіян. За даними ООН на 2019 рік, Росія переселила в Крим 140 тисяч жителів регіонів РФ. Експерти вважають, що ця цифра в рази більше. Те, з чим стикається населення Криму, можна назвати лише злочином", - констатував він.
За словами Чубарова, після захоплення Росією Криму ситуація на півострові змінилася
"Жителі півострова позбавлені елементарних прав, у тому числі права на свободу вираження та зборів. За останні шість років у Криму не пройшло жодного мітингу", - сказав він.
Як відомо, 16 березня, в річницю проведення незаконного референдуму в Криму, Туреччина в черговий раз заявила про незмінність своєї підтримки територіальної цілісності та суверенітету України та невизнанні анексії півострова.
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