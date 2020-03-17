12 украинцев отправились в далекую Антарктиду, в группе ученых есть и одессит. Из-за карантина полярники выехали раньше, чем планировалось. На станции они сменят предыдущую группу.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на министерство образования.

В новую группу вошли ученые со всей Украины, среди них есть 2 женщины – Анна Соина из Харькова и ее коллега Евгения Прекрасная. Также среди 12 счастливчиков есть одесский ученый Вадим Жуковский, он изучает физику атмосферы и изменение климата.

Из-за ситуации с коронавирусом группа выехала раньше, чтобы сменить своих предшественников, которые целый год провели вдали от дома.

Это уже 25-я экспедиция украинцев на полярную станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. На данный момент карантин проходит даже там: к станции ограничен доступ туристов.

Также в группе есть врач, который будет следить состоянием здоровья полярников. Особенное внимание будут уделять симптомами коронавируса, в случае заболевания одного из членов экспедиции он сразу будет изолирован.

На станции метеорологи, геофизики и биологи проведут год.