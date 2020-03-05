В оккупированном Крыму вновь заговорили "о перезагрузке власти": по одному из сценариев скорую отставку прочат "председателю правительства" оккупированного Крыма Юрию Гоцанюку, а вместе с ним и почти всему "кабмину".

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основанием для подобных разговоров послужили последние кадровые перестановки.

Напомним, 17 марта "министром" оккупированного Крыма назначен Константин Михайлов, до этого руководивший главным управление по обеспечению деятельности "главы".

В новой – специально созданной – должности он будет обеспечивать взаимодействие "главы" аннексированного Крыма с "органами власти всех уровней". Кстати, в случае отставки "правительства", Михайлов останется на месте – его полномочия истекут только вместе с полномочиями самого Аксенова.

Ранее появилась информация, что на повышение пошла и пресс-секретарь Аксенова Екатерина Полончук, которой прочат место "первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи" оккупированного Крыма.

Прежнего "первого зама" уволили на прошлой неделе. При отставке "руководителя ведомства именно первого заместителя назначают исполняющим обязанности министра".

Напомним, сегодня в оккупированном Крыму ждут президента России Владимира Путина.

Наблюдатели считают, что "перезагрузка власти" начнется после этого визита.

