Вчора, 17 березня, курсанти випускного курсу Військової академії (м.Одеса), майбутні офіцери морської піхоти ознайомились на практиці з морською десантною підготовкою.

Про це повідомляє пресслужба Командування ВМС ЗС України, передає Український мілітарний портал.

Заняття з морської десантної підготовки проводились на середньому десантному кораблі «Юрій Олефіренко» під час стоянки корабля на військово-морській базі в Одесі.

Заняття проводять інструктори з 1-го окремого батальйону морської піхоти. У першу чергу майбутні командири ознайомилися із алгоритмом підготовки техніки до завантаження на борт корабля.

– Вони наочно побачили, які дії проводить екіпаж БТР-80, готуючи свою техніку до десантування. Детально розібралися із тим, що повинні зробити командир відділення, навідник та водій, як і в якій послідовності вони повинні включити водомет, насос відкачки води тощо, – розповів командир десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти старший лейтенант Сергій Руденко.

Під час першої частини занять курсанти були у ролі спостерігачів. Далі ж кожен із них мав змогу власноруч завести бронетранспортер у твіндек десантного корабля і підготувати його до переходу морем.

Крім того, що курсанти ознайомились з морською десантною підготовкою, впродовж визначеного періоду курсанти вивчать організацію служби на кораблі, обов’язки морського десанту при завантаженні та на переході морем, практично відпрацюють завантаження (вивантаження) бойової техніки, особового складу, вантажів. Також майбутні офіцери морської піхоти тренуватимуться, як діяти у складі доглядових команд, боротися спільно з екіпажем за живучість корабля та з повітряним противником силами та засобами особового складу десанту.