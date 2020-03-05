У справі сімферопольця Дениса Кашука, обвинуваченого російськими силовиками в придбанні і зберіганні вибухівки, призначене перше судове засідання по суті. Воно відбудеттся 24 березня у підконтрольному Росії Армянському міському районному суді о 14:00.

Про проєкту Радіо Свобода розповів адвокат Кашука Сергій Легості.

«16 березня я зустрічався з Денисом Кашуком, ми виробили правову позицію у цій справі. У справі Дениса Кашука наразі є два адвокати, я і мій колега Костянтин Рустемов», – повідомив Легості.

У грудні 2019 року російські силовики затримали Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї. Його дружина каже, що він не виходив на зв’язок з 17 грудня, а в їхньому будинку відбувся обшук.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав Кашуку запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 18 лютого. Сторона захисту оскаржила арешт.

Пізніше стало відомо, що Кашук відмовився від незалежних захисників. Рідні арештованого підтвердили, що Кашук був він змушений це робити заради безпеки близьких.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі.