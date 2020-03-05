В окупованому Криму коронавірус підозрюють у 130 осіб

09:15 18.03.2020   Крым

У окупованому Росією Криму понад 130 осіб перебувають під наглядом лікарів у зв'язку з підозрою на коронавірус.

Про це у вівторок, 17 березня, повідомляє пресслужба так званого управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю, передає Главком.

Відзначається, що всі вони знаходяться на самоізоляції, але під наглядом медиків.

«Здійснюється спостереження за станом здоров'я громадян, які відвідували неблагополучні за коронавірусною інфекцією території і мали можливі контакти з хворими особами. Станом на 16 березня 2020 року під медичним спостереженням вдома залишаються 132 особи, їм проводять лабораторні обстеження», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на території окупованого РФ Криму введено режим «підвищеної готовності».

 



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