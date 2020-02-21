Путін підписав указ про голосування щодо змін до конституції РФ, які “обнулять” його каденції
|10:45 18.03.2020
|Россия
Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ щодо призначення дати так званого “загальноросійського голосування”, де будуть внесені правки до російської конституції.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Кремля, передає УНН.
Згідно з цим указом, голосування відбудеться 22 квітня 2020 року.
Всі внесені правки до конституції РФ розглядатимуться одним пакетом: громадяни Росії повинні будуть відповісти на питання “Чи ви схвалюєте зміни до конституції Російської Федерації?”.
Раніше 16 березня Конституційний суд Росії визнав законними поправки до основного закону, в тому числі ту, яка передбачає обнулення президентських термінів Володимира Путіна. До цього сам Путін схвалив ці зміни. Відтак їх мають розглянути на “всеросійському” референдумі.
11 березня законопроєкт одноголосно підтримала Державна дума Росії. У Раді Федерації проти нього проголосував один депутат. Згодом зміни до Конституції схвалили в усіх регіонах Росії та незаконно анексованому Криму.
У кількох містах Росії в день розгляду закону в Конституційному суді пройшли пікети проти обнулення путінських термінів, кілька десятків людей були затримані.
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