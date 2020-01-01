У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус

10:30 18.03.2020   Молдова

У Молдові схвалили введення надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу. Про це повідомила голова парламенту Республіки Молдова Зінаїда Гречаний, передає УНН із посиланням на прес-службу парламенту.

"Надзвичайний стан оголошується на всій території Республіки Молдова в період з 17 березня по 15 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні, повідомляє УНН.

Так, під час надзвичайного стану Комісія з надзвичайних ситуацій Республіки Молдова видасть положення для здійснення наступних заходів:

1) встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду з країни;

2) встановлення спеціального режиму пересування по території країни;

3) введення карантинного режиму та інших обов'язкових санітарно-епідемічних заходів;

4) запровадження спеціального режиму роботи для всіх суб'єктів;

5) заборона мітингів, публічних демонстрацій та інших масових заходів;

6) розпорядження в разі необхідності раціоналізації споживання продуктів харчування та інших товарів суворої необхідності;

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7) координування діяльності засобів масової інформації щодо:

а) інформування населення про причини і масштаби надзвичайної ситуації, про заходи, вжиті для запобігання небезпеки, ліквідації наслідків цієї ситуації і захисту населення;

б) ознайомлення населення з правилами поведінки у виняткових ситуаціях;

в) введення спеціальних правил використання засобів телекомунікації;

8) зміни порядку призначення і звільнення керівників економічних агентів і державних установ;

9) заборони на звільнення працівників, за винятком випадків, передбачених нормативними актами, на цей період;

10) заклику громадян надавати послуги в громадських інтересах відповідно до закону;

11) проведення в установленому законом порядку реквізиції товарів з метою запобігання і ліквідації наслідків ситуацій, що вимагають оголошення надзвичайного стану;

12) виконання інших дій, необхідних для запобігання, зменшення та усунення наслідків пандемії коронавірусу (COVID-19).

Як повідомлялося раніше, що в рамках протипандемічних заходів на кордоні з Республікою Молдова тимчасово з 00:00 17 березня 2020 року припиняється рух через деякі пункти пропуску.



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