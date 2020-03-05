В Представительстве президента Украины в АРК обещают помочь гражданам, которые не могут попасть в Крым из-за карантина

09:01 18.03.2020   Крым

В Представительстве президента Украины в АРК обещают помочь гражданам, которые не могут попасть в аннексированный Россией Крым после введения ограничений на пересечение админграницы между Крымом и Херсонской областью из-за распространения коронавируса.

«В представительство начали поступать обращения граждан о невозможности попасть во временно оккупированный Крым через КПВВ на административной границе. Мы отслеживаем ситуацию и постараемся помочь», – говорится в сообщении представительства в Facebook, передает Радіо Свобода.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает оправданным решение не пропускать на материковую часть страны жителей аннексированного Крыма и ОРДЛО, у которых нет регистрации на подконтрольной Киеву территории. При этом он отметил, что гражданина могут пропустить в порядке исключения.

Украинские правозащитники осудили решение не пропускать крымчан и жителей ОРДЛО без регистрации.

В Кабмине Украины 17 марта сообщили, что пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на админгранице Крыма с Херсонской областью временно ограничен до 3 апреля.

В Госпогранслужбе Украины пояснили, что не будут пропускать граждан без регистрации на материковой части Украины.

Российская ФСБ прекращает пропуск «иностранных граждан» на территорию оккупированного Крыма с материковой Украины с 00 часов 18 марта.



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