У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
|10:15 18.03.2020
|Турция
Перший смертельний випадок у результаті зараження коронавірусу було зафіксовано в Туреччині, а кількість заражених подвоїлася.
Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Ходжа, інформує власкор Укрінформу в Анкарі.
"Вперше в боротьбі з коронавірусом ми втратили хворого. Йому 89 років. На сьогодні з проведених тестів 51 позитивний результат. Загальна кількість хворих склала 98", - повідомив міністр.
Пацієнт, що помер, був заражений людиною, яка повернулася з поїздки до Китаю.
Міністр також нагадав, що у групі ризику люди із низькою резистентністю та хронічними захворюваннями, тому літні люди повинні бути дуже обережними. Він закликав суворо дотримуватися карантинних заходів та спільно протистояти вірусу, зокрема докладати зусиль в найближчі 1,5-2 місяці.
Нагадаємо: кількість заражених коронавірусом на території Туреччини стрімко зростає. Так, наприклад, вчора цей показник зріс більше, ніж у два рази за одну добу та склав 47 випадків у порівнянні з 18-ма станом на позавчора.
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