Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що в Вашингтоні вважають Росію винною в убивстві десятків турецьких військових, які забезпечують порядок у північно-західному регіоні Сирії.

Про це глава Держдепартаменту США заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо, що Росія вбила десятки турецьких військових під час своїх бойових операцій, і ми стоїмо разом з нашим союзником по НАТО, Туреччиною, й продовжимо розглядати додаткові можливості для підтримки Туреччини, а також припинення насильства в Ідлібі та загалом у Сирії", - заявив державний секретар США.

Він підкреслив, що загальна відповідальність за тривалі обстріли, убивства мирних жителів та знищення шкіл і лікарень у Сирії лежить на режимі Башара Асада, якого підтримують Росія й Іран.

"Ми продовжуємо закликати до негайного припинення вбивств та політичного розв'язання конфлікту в Сирії", - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо: режим припинення вогню в Ідлібі був запроваджений у ніч з 5 на 6 березня за результатами переговорів президентів Туреччини й РФ, які відбулися в Москві. Сторони підписали додатковий протокол щодо встановлення перемир'я в цьому регіоні Сирії. Пізніше були зафіксовані незначні порушення мирної угоди.