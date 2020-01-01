Цена барреля нефти Brent упала на бирже ниже $29. Так мало топливо не стоило с января 2016 года.

Стоимость контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае упала ниже $29 за баррель в ходе торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне. По состоянию на 20:59 один баррель стоил $28,98, затем цена нефти опустилась до $28,86, после чего немного выросла. На таком низком уровне топливо не торговалось с января 2016 года, пишет Forbes.

За день цена на Brent снизилась на 3,2%, следует из данных биржи. 16 марта цена топлива падала почти на 12,8% и впервые более чем за четыре года опустилась ниже отметки в $30.

Доллар по состоянию на 21:22 на Московской бирже стоил 75,39 рубля, евро – 82,9 рубля. На падение нефти ниже $29 за баррель рубль заметно не отреагировал. Утром 17 марта российская валюта укреплялась, но недолго: к 15:00 мск курс доллара превысил 75,11 рубля –на 45 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня торгов. Курс евро к этому моменту падал на 72 копейки — до 82,69 рубля.

Индекс Мосбиржи закрылся падением на 1,86%, индекс РТС — на 3,34%.