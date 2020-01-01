Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель

08:45 18.03.2020   Россия

Цена барреля нефти Brent упала на бирже ниже $29. Так мало топливо не стоило с января 2016 года.

Стоимость контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае упала ниже $29 за баррель в ходе торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне. По состоянию на 20:59 один баррель стоил $28,98, затем цена нефти опустилась до $28,86, после чего немного выросла. На таком низком уровне топливо не торговалось с января 2016 года, пишет Forbes.

За день цена на Brent снизилась на 3,2%, следует из данных биржи. 16 марта цена топлива падала почти на 12,8% и впервые более чем за четыре года опустилась ниже отметки в $30.

Доллар по состоянию на 21:22 на Московской бирже стоил 75,39 рубля, евро – 82,9 рубля. На падение нефти ниже $29 за баррель рубль заметно не отреагировал. Утром 17 марта российская валюта укреплялась, но недолго: к 15:00 мск курс доллара превысил 75,11 рубля –на 45 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня торгов. Курс евро к этому моменту падал на 72 копейки — до 82,69 рубля.

Индекс Мосбиржи закрылся падением на 1,86%, индекс РТС — на 3,34%.



Ще на цю тему:

17:41 18.03.2020
Нафта: слідом за WTI мінімуми 2003 року оновила марка Brent
11:21 18.03.2020
Нафта перебуває на 50-місячному мінімумі, наступний рівень – «низ» 2003 року
19:45 10.03.2020
Помірятися барелями з РФ: Саудівська Аравія “дістає" стратегічні запаси нафти
19:15 24.02.2020
"Роснефть" зіткнулася з проблемами через санкції США
15:45 19.12.2019
Reuters сообщил, кто и зачем загрязнил нефть в “Дружбе”
10:45 19.09.2019
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России и насчитало полезных ископаемых на 93 триллиона рублей
14:45 17.09.2019
Глава «Русснефти» допустил обвал нефти до $50 после атаки на Saudi Aramco
10:20 23.08.2019
«Роснефть» за полгода потеряла треть денежного потока
19:20 13.08.2019
Новые правила судоходства повлияют на цену российской нефти
12:45 28.05.2019
Россия сократила добычу нефти из-за проблем с Дружбой – Reuters
09:19 21.05.2019
Экспорт российской нефти в США резко вырос
19:31 11.05.2019
В результаті поставок "брудної" нафти Росія опинилася під серйозним ударом
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
14:00 13.03.2020
Азербайджан стал больше экспортировать продукции оборонпрома их Турции
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
Всі новини країни
Греция Греция
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
17:00 17.03.2020
На греческий берег из-за аварии выбросило судно с мигрантами
13:21 16.03.2020
З Греції евакуювали групу українських спортсменів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
10:01 16.03.2020
У Грузії зафіксовано три нові випадки захворювання коронавірусом Covid-19, кількість хворих збільшилася до 33
09:40 13.03.2020
ЮВО: Российские разведчики в горах Абхазии искали условных террористов
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
20:00 13.03.2020
Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви
18:41 12.03.2020
Прем'єри Молдови й Угорщини підписали декларацію про стратегічне партнерство
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 18.03.2020
Велика частина фейків про коронавірус йде з Росії – речник ЄС
17:41 18.03.2020
Нафта: слідом за WTI мінімуми 2003 року оновила марка Brent
14:41 18.03.2020
Співробітників адміністрації Путіна перевіряють на коронавірус, - Пєсков
11:21 18.03.2020
Нафта перебуває на 50-місячному мінімумі, наступний рівень – «низ» 2003 року
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 16.03.2020
У Румунії оголосили надзвичайний стан
19:41 12.03.2020
Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
Всі новини країни
Турция Турция
20:15 18.03.2020
Туреччина, яка шантажувала ЄС відкритими кордонами, закриває їх через коронавірус
15:41 18.03.2020
Ердоган, Меркель, Макрон і Джонсон провели відеонараду через коронавірус: що обговорили
10:15 18.03.2020
У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
19:45 17.03.2020
С конца февраля из Турции в Грецию перешло более 147 тыс беженцев
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 18.03.2020
ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19
20:45 18.03.2020
На шляху до НАТО Києву не оминути Будапешт – експерт
20:30 18.03.2020
В оккупированном Крыму апробировали "новую" схему доступа к президенту России
20:01 18.03.2020
Україна звернулася до генсека ООН через вояж Путіна в окупований Крим
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд