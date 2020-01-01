Колегія Єврокомісії 18 березня проведе телеконференцію про коронавірус та перспективи Східного партнерства
|09:30 18.03.2020
|Украина
Європейська комісія завтра, 18 березня, у режимі телеконференції розгляне Комунікацію щодо довгострокової перспективи програми Східного партнерства на майбутні роки.
Про це на брифінгу у Брюсселі поінформував речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.Нет.
"Засідання Колегії Єврокомісії пройде в режимі телеконференції, її головною темою буде подолання коронавірусу. Комісія обговорить також результати віртуальної зустрічі глав держав та урядів, яка розпочнеться цього вечора о 17.00. Колегія також ухвалить Комунікацію щодо довгострокових перспектив Східного партнерства після 2020 року", - зауважив Мамер.
Нагадаємо, до Східного партнерства входять шість країн: Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Вірменія і Білорусь. Перші три з країн-учасниць входять до так званого "Тріо асоціації", тобто мають з ЄС чинні Угоди про асоціацію та ставлять перед собою амбітні цілі в контексті європейської інтеграції. Черговий саміт Східного партнерства заплановано на 18 червня 2020 року.
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